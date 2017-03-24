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「不回來 妳的狗就死了」 渣男殺狗棄屍

2017-03-24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕37歲劉姓男子不滿吳姓女友提出分手，他接連Line女友「再不回來，妳的狗就死了！」見吳女仍不理睬，傳了1張吳女飼養的臘腸狗吐血死亡照，吳女火速報警並衝回住處救狗，卻已來不及，至今連愛犬的屍體都找不到，桃園地檢署依毀損罪嫌起訴劉男，最重可判刑2年。

檢方調查，劉男、吳女交往時租屋同居，吳女飼養1隻臘腸狗，疼愛有加，她後來想分手，急著搬離而來不及帶走愛犬。

起訴書指出，劉男不滿吳女離開，去年9月18日早上7點10分，他先Line吳女「再不回來，妳的狗就死了！」見吳女沒反應，早上8點6分再傳「妳再不接電話，妳的狗，真的死了！」吳女仍不理會，5分鐘後，劉男傳了1張吳女飼養的臘腸狗吐血死亡照，再冷血地Line她「是妳逼我的，叫妳回來妳不回來。」

吳女看到照片後心急不已，但又擔心獨自前往會遭遇不測，趕緊報警請求協助；她指控說，與警方趕抵劉男住處時，愛犬已不見蹤影，只在桌腳發現幾滴血，劉男像是沒事般，冷冷回應「狗死了，屍體丟了！」她至今仍不知愛犬屍體被棄置何處，怒控劉男涉嫌恐嚇、毀損及違反動物保護法。

劉男偵訊時稱「我沒有傳任何簡訊及照片給吳女」，經檢察官當庭提示吳女的Line翻攝畫面，他才改口稱，小狗是跟他玩的時候，不小心摔死的，事後就把屍體處理掉。

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