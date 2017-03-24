學生沒嬉鬧 阿嬤哭︰「她很孝順」

2017-03-24

〔記者吳政峰、俞肇福／基隆報導〕案發第一時間，外傳蘇女因和同學嬉戲才發生意外，但警方調查，4人並無推擠嬉鬧。

台中也曾發生姊妹摔出車外

去年6月，台中市也有一對16歲、18歲的姊妹花在搭豐原客運時，從車上摔出受傷，當時疑因卡榫斷裂，導致安全門鬆脫，昨天的意外是否同樣情形，待檢警調查。

意外發生時，事故地點距蘇家僅200公尺，祖父母驚聞噩耗，奔出家門，目睹孫女遺體，老淚縱橫。

86歲的祖父不斷查看撞開的客運後門，想了解孫女才30幾公斤，為何車門一撞就開？祖母頻頻拭淚，直說：「她很孝順，怎麼會這樣？」蘇父癱軟倒地，抱著小女兒痛哭，一家人情緒崩潰，無法接受離奇死劫，盼檢警給家屬公道。

蘇女的何姓姑丈表示，蘇女生長在單親家庭，父親在貨櫃場服務，雖然母親遠在越南，但她非常爭氣，是學校的資優生。

姑丈說，基隆客運司機平時服務態度不佳，車速又快，有時還戴耳機開車，公司應正視這個問題，給乘客安全的乘車環境。

碇內國中校長王淑芬說，全校師生都很難過，今將召集全校學生宣導搭車注意事項，也將對學生啟動心理輔導。