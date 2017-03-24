過彎遭撞門開啟 資優女學生摔落公車 枉死

2017-03-24

〔記者林嘉東、吳政峰／新北報導〕基隆市碇內國中15歲蘇姓女學生，昨天放學搭基隆客運時，站在靠後車門的階梯上，公車過彎時，蘇女疑被重心不穩的同學撞上，因而跌向後車門，後車門疑似因此被撞開，蘇女跌出車外，慘遭右後輪輾爆頭顱，左手也被輾斷，身「手」異處。

警方指出，碇內國中資優班三年級的蘇女，昨放學後去補習，與同校一年級的妹妹搭1062路公車往新北市瑞芳鎮，下午5時15分，公車行經瑞芳區大寮路16號前，發生此一驚悚意外，陳屍在距大寮路住處約2分鐘路程的馬路上。

警方勘驗車內監視器還原經過，查知當時公車內還有空位，但蘇女站在後車門往上第三階梯，妹妹及2名同學站在走道上，並抓住走道上的把手，蘇女則是左手抓住後車門連結車體的「曲手」（見上圖）。

妹妹和同學都試圖拉她

監視器顯示，後車門呈關閉狀態，公車過彎時，同學疑似失去重心，從走道跌向階梯，撞到蘇女，蘇女因而撞上後車門，後車門疑似因此被撞開，蘇女跌出車外，妹妹和同學都試圖拉住她，連自己的書包都摔出車外，仍無力挽救姊姊，撞到蘇女的同學則幸運逃過一劫。

意外發生後，乘客大叫「有人掉下車了！」肇事的陳姓駕駛聞聲停車，但距跌落處已100公尺；警訊時，陳姓駕駛臉色慘白，警訊後，依業務過失致死罪嫌移送法辦。

基隆客運機務曹姓股長指出，肇事車門周邊未標示「禁止站立車門」的警語，但後車門靠走道外緣，畫有黃黑相間的警告標線，禁止乘客進入。

曹男指出，後車門是採用氣壓動力、水平開關，事後測試氣壓，並未故障；究竟多強的力道才會撞開車門？則待造車廠商鑑定。

基隆客運課長王亞弘強調，事發後，意外被掀開的後車門仍與車體連結，但車門下方距車體較遠，顯見受到外力撞擊，但一切有待司法調查，基隆客運會盡力協助家屬處理後事。

檢察官昨天勘驗肇事車，對於車門竟被瘦小蘇女撞開，也感到不可思議，將進一步調查。