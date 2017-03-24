超厚鋼門+3道角鋼 出動電鋸搗詐騙機房
2017-03-24
〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南打中心和高市刑大昨天下午在仁武區查緝一處藏身透天民宅的詐騙機房，不料，詐騙機房鋼門厚達10公分，且加裝3道角鋼防止警方進入，警方只好請來消防局動用電鋸破門，逮獲以陳男為首的詐騙機房嫌犯共15人，查扣犯案筆電、平板電腦、手機等證物，全案擴大偵辦。
專案小組昨出動40餘名警力攻堅，但因機房特別加裝約10公分厚的鋼板門及三角鋼鐵加固窗戶，一時之間未能即時破門，加上屋內嫌犯開始焚燒犯罪跡證，為免引發重大災害，報請消防局協助出動電鋸，始突破鐵門，屋內當場查獲嫌犯14人及送便當嫌犯1人，由於嫌犯蓄意焚毀相關證物，對於所查扣物證，正由警方鑑識清查。
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