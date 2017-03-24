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沒錢又犯毒癮... 攤商炊餅換毒

2017-03-24

〔記者謝介裕／南投報導〕人家是打工換宿，他卻是炊餅換毒！南投縣警方展開為期5天的「封城掃毒」專案，發現48歲林姓攤販在夜市擺攤為生，誤以為吸毒可提神，導致毒癮愈來愈大，在缺錢買毒情況下，竟帶著在夜市謀生的山藥餅、山藥丸等食材，前往南投市1名藥頭住家，用電鍋烹調食物供藥頭食用，換取施打海洛因的機會，警方感嘆表示，「毒」真是害人不淺。

警方表示，林姓攤販在夜市販賣山藥餅（紅薯餅）、山藥丸為生，誤交損友陷入毒海後，所賺的錢幾乎都花在購買毒品吸食，警方逮捕姚姓藥頭時，林某也在屋內，除起出海洛因1.3公克、安非他命0.6公克外，還發現林某帶著3斤的山藥餅、山藥丸等食材，警方頗納悶，一問才知林某因沒錢購毒，只好炊餅換毒。

林某告訴警方，他在夜市擺攤為生，經常需要熬夜做生意，友人提議嘗試吸毒提神，未料毒癮愈來愈大，從早期吸食安非他命到後來變成需要施打海洛因，惟因從事攤販工作收入有限，沒有錢可買毒品，在毒癮難耐下，遂向姚姓藥頭表示希望能以烹調山藥料理方式來換取施打海洛因，藥頭再三考慮後，剛好肚子也有點餓，遂答應其要求，未料還沒完成交易，就被警方查獲。

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  • 南投警方查獲林姓夜市攤販手拿山藥食材與藥頭交換毒品案。（記者謝介裕翻攝）

    南投警方查獲林姓夜市攤販手拿山藥食材與藥頭交換毒品案。（記者謝介裕翻攝）

  • 林姓夜市攤販利用電鍋將山藥食材烹煮後，與藥頭交換吸食毒品的機會。（記者謝介裕翻攝）

    林姓夜市攤販利用電鍋將山藥食材烹煮後，與藥頭交換吸食毒品的機會。（記者謝介裕翻攝）

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