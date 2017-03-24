10天遭性侵6次 越勞淪性奴

2017-03-24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕可惡，丟台灣人的臉！彰化縣56歲黃姓男子為癱瘓在床的兒子申請越籍看護阮姓女子，沒想到阮女報到第一天就被黃男性侵2次，黃男10天內性侵阮女6次（其中1次未遂），阮女甚至在醫院廁所內都遭性侵，向仲介哭訴「我要回越南，永遠不來台灣了！」黃男遭移送法辦，彰化地院判黃男7年半徒刑。

阮女去年11月9日抵台，隔天和仲介到彰化縣的雇主家裡，負責照顧黃男的兒子，沒想到在黃家吃過中餐，黃男就將阮女推到床上並意圖性侵，阮女不斷用手比劃「不要」，並以肢體動作表示抗議，但因她怕被雇主誣賴、向仲介告狀，更怕因而遭遣返，不敢激烈反抗，終被黃男性侵。

黃男食髓知味，當天吃完晚餐又性侵她，接著每天中午吃完飯，就把阮女帶到主臥室性侵。後來黃男的兒子住院，阮女以為可以「脫離魔掌」，豈料黃男前來看兒子，招手要阮女一起去廁所辦事，阮女拒絕，黃男就賴著不走，阮女尿急進廁所，黃男尾隨而入，不管阮女生理期來，再性侵一次。

首日就兩次 生理期照來

阮女前後被黃男性侵6次，她擔心染性病，向黃男表達不願再受僱，黃男問什麼原因，但兩人無法溝通，阮女假裝說「腰部痛」，待仲介前來、阮女被帶離黃家時，她才全盤托出，痛訴自己被僱當作「性奴隸」，她大哭「我想馬上回越南，台灣我永遠不會來了！」仲介公司知道所言不假，立即報警。

法官審理之後，認為黃男不顧被害人獨自離鄉背井來台謀生的孤苦情境，利用被害人語言不通、無力求援處境，逞一己私慾，連被害人生理期也不罷休，犯罪心態手法惡劣，不僅造成當事人身心受害，更嚴重打擊我國對待外籍看護的國際形象，但考量黃男在庭訊時坦承犯行，且以14萬5000元與被害人和解，因此針對5次強制性交罪各處有期徒刑3年4月，1次強制性交未遂判處1年10月，合併應執行7年半。