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權威式教養 孩子恐積怨反擊

2017-03-24

〔記者陳炳宏／台北報導〕「擔心兒子不在眼皮底下，會過度沉迷電玩，竟不讓他去讀大學…」兒福聯盟執行長陳麗如表示，這個家庭父母看起來應該是權威型，要求孩子不管是娛樂、功課、甚至念大學都是依照父母決定，但是權威式教養最大問題就是容易引發孩子內心不滿，孩子年紀小的時候，可能會壓抑自己，但等到長大後，就有可能用攻擊來展現不滿。

要如何避免這樣的悲劇發生，陳麗如說，在孩子教養過程中，應該避免用權威方式，父母不要從小用權威方式，孩子因畏懼而產生效果，就認為這種教養方式便利、快速且有效，而持續下去，等到孩子逐漸長大，心裡不滿還是會表現出來，這時父母想改變孩子的教養方式，其實已經來不及了。

陳麗如建議，父母應該從孩子2、3歲起，就避免老是下指令，應該多問問孩子「你想要怎樣、我的想法是什麼」，以互動溝通方式進行協商，不但讓孩子有機會學習表達，也能藉由協商避免不滿情緒的累積，而且孩子與父母彼此可瞭解對方想法，尋求共識，也能維持良好親子關係，避免發生如此讓父母傷心的不幸事件。

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