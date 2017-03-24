權威式教養 孩子恐積怨反擊
2017-03-24
〔記者陳炳宏／台北報導〕「擔心兒子不在眼皮底下，會過度沉迷電玩，竟不讓他去讀大學…」兒福聯盟執行長陳麗如表示，這個家庭父母看起來應該是權威型，要求孩子不管是娛樂、功課、甚至念大學都是依照父母決定，但是權威式教養最大問題就是容易引發孩子內心不滿，孩子年紀小的時候，可能會壓抑自己，但等到長大後，就有可能用攻擊來展現不滿。
要如何避免這樣的悲劇發生，陳麗如說，在孩子教養過程中，應該避免用權威方式，父母不要從小用權威方式，孩子因畏懼而產生效果，就認為這種教養方式便利、快速且有效，而持續下去，等到孩子逐漸長大，心裡不滿還是會表現出來，這時父母想改變孩子的教養方式，其實已經來不及了。
陳麗如建議，父母應該從孩子2、3歲起，就避免老是下指令，應該多問問孩子「你想要怎樣、我的想法是什麼」，以互動溝通方式進行協商，不但讓孩子有機會學習表達，也能藉由協商避免不滿情緒的累積，而且孩子與父母彼此可瞭解對方想法，尋求共識，也能維持良好親子關係，避免發生如此讓父母傷心的不幸事件。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 國中女摔落公車枉死 車門如紙糊一撞就開？
- 8茶行走私中國茶判刑 百年老店淪陷
- 資優生慘死客運輪下 祖父母悲傷來回找遺物......
- 10天遭性侵6次 越勞淪性奴
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 英國會恐攻 兇手身分曝光有多項前科
- 逛到你腿軟！日本關西機場免稅店要擴大
- 《謠言終結站》水果切好 一週後營養才流失
- 豪小子回歸 今射日拚連勝
- 彭：勞動市場 要多點彈性
- 美抗IS聯盟 駐美代表高碩泰在美國務院公開亮相
- 《自由廣場》台積電可以不出走
- 公平會搜索扣押權 5月送審
- 《中英對照讀新聞》Why protesters are sending books to the White House 抗議人士為何要寄書到白宮
- 華爾街日報：印度即將開始生產iPhone
- 倫敦攻擊凶嫌名馬樹德 犯罪前科累累
- 週末大港開唱 大港橋帶你闖禁區
- 四技個申一階 投高中通過率逾七成
- 投縣爭大餅 中興新村活化受關注
- 前瞻提案花東鐵路全面雙軌 改善交通
- 法律學者︰彰銀經營權 應歸最大股東台新金
- 友訊2月每股稅後虧損0.16元
- 侯怡君跳進紅鞋怨 砲轟利菁人妖炒新聞
- 葉酸葡萄糖胺補充品 食藥署要納管
- 棄教鞭改抓嫌犯 她當選全國模範青年
- 周湯豪帥到分手 唱給大甲媽聽
- 看問題》拚經濟五箭 執行率是關鍵
- 「青年週」明起跑 「戲台開唱」打頭陣
- 《自由廣場》偏要惡整翁啟惠？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Some immigrants no longer need to give up citizenship
- 惠譽警告 中企債務違約恐襲全球
- 中市校園行動學習 2年內全面建置無線網路
- 偉晉慶生 送粉絲驚喜是...
- 馬公基勤隊集體蹺班喝花酒 5校官記過調職
- 6位立委 發起產業轉型聯盟
- 自由談》三二九撕裂台灣十三年
- 水環境建設 改善主要河川
- 三星蔥油餅鄉餅商標 開放在地業者申請
- 自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒
- 日月光30億捐款流向 議會排專案報告
- 西敏橋下拍照 轉身赫見血人
- 72歲李蘭 這次真的要退休
- 《觀察筆記》—音樂的大港
- 宜縣11案爭列前瞻 僅通過北宜直鐵環評
- 2017巴塞爾錶展專輯1：百年Baselworld 型之有年1
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：權威式教養 孩子恐積怨反擊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分