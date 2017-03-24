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重考上高醫大 爸媽不給讀種殺機

2017-03-24

憂兒沉迷電玩 南下沒人盯

〔記者徐聖倫、陳慰慈／新北報導〕20歲青年林大鈞不滿父母叨念他愛打電玩，前晚竟持刀砍傷父親，警方昨進一步查出，林嫌去年重考考上高雄醫學大學，父母擔心兒子若不在眼皮底下，會過度沉迷電玩，不讓他去讀，林男心生怨懟；案發前一天，林母痛斥林男又在打電玩：「給你這麼好環境，你卻這樣！」成為林男殺父的導火線。

警方依殺害直系血親尊親屬未遂、家暴罪移送，檢方複訊後聲請羈押獲准。

據悉，林大鈞供稱，殺父是為宣洩壓抑已久的情緒，但只記得第一刀砍向父親胸部，第二刀後就忘了，也不記得砍了幾刀。

臨演父曾改姓 也與父不睦

據調查，當臨演的林父年輕時和父親的關係也不佳，他喜歡李連杰主演的電影《黑俠》，因此自行改姓「黑」，還為姓氏在2007年鬧上法院，被法院認為改姓無理，最終遭判敗訴。

林大鈞是長子，父母都希望他成材，當弟、妹的榜樣，林嫌無不良嗜好，就是愛打電玩，父母對此非常感冒，屢屢痛罵不准再玩，且常用「激將法」，林嫌聽在耳裡覺得像冷嘲熱諷，對父母長期積怨。

警方調查，林大鈞考了2次大學，去年重考考上高醫大，但因遠在高雄，父母怕他沒人盯會更沉迷電玩，不讓他去念，林嫌眼看高中同學都升上大三，年級落差造成他的失落感，憤而賭氣賦閒在家，21日晚間他在家打電玩又挨罵，種下殺機。

林嫌供稱，22日晚間8時許，他計劃等媽媽下班回家一進門就揍她洩憤，沒想到爸爸先到家，他才轉而針對爸爸，但因爸爸與他體型相近，遂到廚房拿水果刀亂劈一陣，再持木椅揮打爸爸。

本想揍母 見父返家才拿刀

林父幸未傷及要害，生命無虞，他向警表示，被劈第一刀就昏昏沉沉，用力大喊「我是你爸爸！」兒子卻說「以前到現在你又對我不好！」繼續攻擊；等兒子回房後，林父才趕緊打電話報警求救。

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  • 男子林大鈞前晚持刀砍傷父親，警方依殺害直系血親尊親屬未遂、家暴罪移送，檢方聲請羈押獲准。（記者徐聖倫攝）

    男子林大鈞前晚持刀砍傷父親，警方依殺害直系血親尊親屬未遂、家暴罪移送，檢方聲請羈押獲准。（記者徐聖倫攝）

  • 林大鈞所持水果刀。（記者徐聖倫翻攝）

    林大鈞所持水果刀。（記者徐聖倫翻攝）

  • 林父血流滿面。（記者徐聖倫翻攝）

    林父血流滿面。（記者徐聖倫翻攝）

  • 家裡也血流滿地。（記者徐聖倫翻攝）

    家裡也血流滿地。（記者徐聖倫翻攝）

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