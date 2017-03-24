| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

喝到陳舊味道 可能是外來茶

2017-03-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕昨天傳出有多家茶行進口中國茶冒充台灣茶，負責人因而被判刑；行政院農委會茶業改良場副場長邱垂豐表示，台灣茶主要都是喝新鮮，若喝到有陳舊味道的茶，可能就要懷疑是否為外來茶；該場秘書黃正宗則說，除非是專業人士，一般人根本無法分辨。

邱垂豐指出，台灣進口茶（外來茶）可分為大宗商用茶，以及台式烏龍茶、中國普洱茶，大宗商用茶以紅茶、綠茶為主，多半是茶飲店與食品廠採用，台式烏龍茶則是由台商在越南等地栽種，再以台式的焙茶手法製作，進口販售主供壺泡飲用，普洱茶則供特定族群。

喝台灣茶 到產地找

黃正宗表示，台灣本土茶不足以供給國內的消費量，不夠的部分就必須仰賴進口，惟本土茶量少價高，恐因此才出現混茶現象；解決之道還需溯源管理，以及從消費者觀念著手，才能有效杜絕亂象。

邱、黃也說，要喝台灣茶，最好的方式就是去產地找茶。此外，選購有農糧署認證的產銷履歷，或各地公所認證的產地標章，都有助於辨識本土茶。

廣告
  • 要喝台灣茶，最好的方式就是去產地找茶。圖為南投縣鹿谷農會人員忙著包裝茶葉情形。（記者謝介裕攝）

    要喝台灣茶，最好的方式就是去產地找茶。圖為南投縣鹿谷農會人員忙著包裝茶葉情形。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外來茶
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：喝到陳舊味道 可能是外來茶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.