喝到陳舊味道 可能是外來茶

2017-03-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕昨天傳出有多家茶行進口中國茶冒充台灣茶，負責人因而被判刑；行政院農委會茶業改良場副場長邱垂豐表示，台灣茶主要都是喝新鮮，若喝到有陳舊味道的茶，可能就要懷疑是否為外來茶；該場秘書黃正宗則說，除非是專業人士，一般人根本無法分辨。

邱垂豐指出，台灣進口茶（外來茶）可分為大宗商用茶，以及台式烏龍茶、中國普洱茶，大宗商用茶以紅茶、綠茶為主，多半是茶飲店與食品廠採用，台式烏龍茶則是由台商在越南等地栽種，再以台式的焙茶手法製作，進口販售主供壺泡飲用，普洱茶則供特定族群。

喝台灣茶 到產地找

黃正宗表示，台灣本土茶不足以供給國內的消費量，不夠的部分就必須仰賴進口，惟本土茶量少價高，恐因此才出現混茶現象；解決之道還需溯源管理，以及從消費者觀念著手，才能有效杜絕亂象。

邱、黃也說，要喝台灣茶，最好的方式就是去產地找茶。此外，選購有農糧署認證的產銷履歷，或各地公所認證的產地標章，都有助於辨識本土茶。