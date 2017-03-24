混茶難辨識 可參考農會產地標章

2017-03-24

〔記者謝介裕／南投報導〕據農委會資料，全台每年茶葉需求量約3萬噸，但目前產量僅1萬4000噸，相差1倍，導致混茶事件迭傳。據茶商、茶農透露，南投縣高山茶每台斤至少1000元起跳，中國茶、越南茶每台斤行情，多半在500元以下，基於成本考量，才會出現「混茶」問題，且以手搖茶、飲料茶居多。

南投縣鹿谷農會總幹事林義能、信義農會總幹事黃志輝說，以台灣茶摻雜中國或越南的「混茶」，基本上很難辨識出來，也是農會建立茶葉產地標章、生產履歷及品牌的關鍵所在。

南投縣衛生局指出，目前法令規定，只須將混茶比例、產地等資料標示清楚，就沒有違反食安法。