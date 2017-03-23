印女騙同鄉 軟禁逼賣淫

2017-03-23

〔記者徐聖倫／新北報導〕同鄉相害！32歲印尼籍女子阿娜是逃逸外勞，她為了繼續留在台灣工作，經由同為逃逸外勞的同鄉女子愛娃（音譯）介紹到印尼食品商店工作，不料卻是陷阱，阿娜被簡姓兄弟騙下海賣淫，甚至軟禁，還剝削阿娜賣淫所得6成，讓阿娜根本沒有多餘現金可以落跑。警方經長期蒐證終將簡姓兄弟、愛娃繩之以法。

警方調查，36歲簡男在新北市中和區經營印尼食品商店兼外籍人力仲介，但實為掛羊頭賣狗肉，簡男掌握女性逃逸外勞資料，軟禁強逼賣淫，要脅不從就讓她們被遣返，甚至還會自己出國「挑貨」順便「驗車」。簡男胞兄則負責向受害女子收取賣淫所得，並監督旗下小姐。

警方鎖定簡姓兄弟，查知2人在新北市、桃園市等地都有承租套房當個人工作室。據了解，愛娃也是逃逸外勞，她負責誆騙認識的同鄉謊稱要「介紹工作」，其實是賣淫女的「招募人」，阿娜就是其中的受害者。