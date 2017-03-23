貼心買水供學生比賽 手球女國手遭撞枉死

2017-03-23

〔記者李容萍／桃園報導〕23歲手球國手、也是桃園市中壢區新明國中手球教練的邱佩雯，昨晚在中壢區新屋交流道附近檳榔攤買礦泉水，準備給今天比賽的學生喝，結果一輛中壢客運公車直衝檳榔攤而來，正好直接撞擊邱佩雯，邱女卡在公車底盤下當場死亡，公車司機李文卿供稱身體不適恍神肇禍；邱佩雯曾在「2015年第3屆東亞U22手球錦標賽」榮獲第3名，家屬到場後哀慟不已。

公車司機身體不適肇禍

警方調查，昨晚7點40分，就讀台北市立大學碩士班的邱佩雯駕駛自小客車，在中壢區民族路2段一處檳榔攤前下車，她購買6箱礦泉水後，以手推車推向自己的小客車時，由李文卿（52歲）駕駛的中壢客運公車突然從馬路撞過來，邱佩雯首當其衝，她被強大的撞擊力捲入公車底盤，消防隊員趕到後，用破壞剪等工具搶救，但救出時已不幸死亡。

捲入車底 救出已亡

警方從她身上的證件通知家屬，家屬到場後，警方才得知是手球國手身分，包括邱佩雯的爸、媽、妹妹和友人趕到後都悲慟不已，大聲哭罵「誰開車的？還命來！」

邱父哀傷︰佩雯很孝順

邱父哀傷地說，佩雯很孝順也很有責任感，她在中壢新明國中當手球教練，學生今天有比賽，她才會到檳榔攤買水，擔心學生比賽口渴，沒想到竟天人永隔。

案發當時，這輛肇事的中壢客運車上沒有乘客，李文卿額頭、膝蓋受傷，送醫後並無大礙，他供稱行經肇事路段時突感身體不適，不慎失控衝撞路旁早餐店及檳榔攤，由於撞擊力道猛烈，現場一片狼藉，警方漏夜調查車禍原因。