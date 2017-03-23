長一副藥仔面 盤查果是毒蟲

2017-03-23

〔記者王捷／台南報導〕毒蟲有著一張「藥仔面」，特徵明顯，難怪經驗老到、觀察力強的警察攔人盤查，一查就中！

觀察力強的警察 一查就中

台南警方在市區飯店附近見陳姓男子穿著飯店拖鞋，盤查後起出安非他命毒品，不久又在海安路發現邱姓男子，一樣穿拖鞋被攔查，也查獲安毒，菜鳥警員以為觀察重點是拖鞋，資深警員卻透露，關鍵是吸毒嫌犯都有一副「藥仔面」，簡單講就是有點像魔戒裡的「咕嚕」。

「藥仔面」陳男 果然身藏安毒

資深警員說，昨天是憑經驗，察覺陳、邱兩人都有一張「藥仔面」才上前盤查，一查身分證，兩人都有毒品前科，而有毒品前科的人，幾乎身上都會有毒品。經盤查後，在陳男身上發現1小包安毒，在邱男的香菸盒底部，發現藏著1小包安毒，將2人依毒品罪嫌移送法辦。

警員分析，「藥仔面」特徵，台語稱「黑、乾、瘦」，不管吸食什麼毒品，多半有共同特徵，諸如皮膚黝黑、四肢像木棒，感覺不出肌肉的線條，臉上有多處痘痘、雙頰凹陷；當然也有少數很胖的毒品吸食人口。

吸食安非他命的毒犯，因安毒是興奮性毒品，吸安的特徵是有黑眼圈、眼神渙散，晚上睡不著覺，深夜在路上徘徊。

吸食海洛因的毒品人口，作息時間較正常，因海洛因屬於鎮定性毒品，部分吸食者晚上不注射就睡不著，在外形方面，除了黑、瘦，還會有一張「巫婆臉」，雙頰更凹陷、下巴突出。

其他就要看盤查與民眾接觸時隨機應變，有時因經驗關係，看到某類歹徒，就會直覺有問題。