牛排大亨離婚一無所有 控妻設計佔上億家產

2017-03-23

〔記者王俊忠／台南報導〕連鎖牛排館老闆阿宏（化名）擁有上億元資產，因疼愛妻子小蓮（化名），把資產全登記在妻名下，但阿宏後來控訴，妻設計他簽下離婚協議書後，妻便掌控所有資產，他落得一無所有，因覺得不對勁，遂向法院訴請「離婚無效」；台南地方法院查出，離婚協議書的2名證人，並未親聞阿宏有離婚真意，判夫妻婚姻關係存在；阿宏保住爭回財產的權利。

上億資產 都登記妻名下

在南部經營連鎖牛排館、事業有成的阿宏，89年與小蓮結婚，感情算恩愛，阿宏除了連鎖牛排館事業，還研發食品烹調廚具結構，獲智慧財產局新專利，添購多筆土地與房屋，資產總值逾億元，因妻要求登記在她名下，阿宏不疑，全都登記給妻。

阿宏痛陳，沒想到妻取得全部財產後，借題發揮，虛構他有外遇，天天吵著要離婚，害他無心工作、情緒低落到有憂鬱症傾向。103年7月，妻要他到區公所辦離婚手續，他氣急而一時失去理智，便在離婚協議書簽名，辦理離婚登記。

阿宏說，離婚後，妻霸佔所有財產，害他一無所有，每當午夜夢迴，靜心回想，自己並未與離婚協議書的2名證人見面，也沒向證人表述有離婚之意，他懷疑是妻串通證人偽造離婚協議書，騙他在氣憤、衝動下簽名，以達謀財目的，遂向法院提起「離婚無效」之訴。

提「離婚無效」 暫時保住財產

小蓮反駁指稱，婚後阿宏外遇不斷、還對她施暴，感情生變才會要求協議離婚，從網路找來2名職業證人，丈夫臨時有事未到場，她與2名證人先談，並代丈夫向2名證人轉達確有離婚意思。

台南地院法官查認，2名證人須親見或親聞當事人有離婚真意，才具備協議離婚的法定要件，既然兩證人「未親見、親聞」阿宏有離婚真意，且妻小蓮也不爭執這點；阿宏並提出兩證人證詞，可以佐證，堪可採信，判離婚無效。