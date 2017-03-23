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名影評偷皮包不認罪 法官要她君子慎其獨

2017-03-23

〔記者楊國文／台北報導〕曾任金馬獎評審的著名影評人老嘉華，被控在台北市微風廣場的書店內，偷走價值7800元的女用零錢包，老嘉華出庭時一度痛哭，強調身為公眾人物不可能偷竊，高等法院依監視器畫面等證據，昨依竊盜罪判她4月徒刑，得易科罰金12萬元確定；法官邱忠義並引用《中庸》「莫見乎隱，莫顯乎微，君子慎其獨」，勸她應知所警惕。

出庭哭了堅持沒偷 法官引中庸勸她警惕

近60歲的老嘉華是資深影評人，伊紀國屋書店報案指控，前年10月1日晚間，老嘉華在書店翻動Aigner零錢包後，將2只價值2200、1600元的零錢包拿走；去年3月15日下午，老嘉華再度現身店內，拿走價值7800元的零錢包。

書店也指出，老嘉華為店內會員，書局調閱監視器逐一比對，查出她涉嫌竊盜，但她矢口否認，只好報警。

老嘉華辯稱，她雖有移動零錢包，但後來沒買，就放在其他書櫃上，並無偷竊。警方到她家搜索，並未查扣到失竊的3只皮包。

檢察官勘驗店內監視器畫面，發現老嘉華確實將零錢包帶離現場，加上店員表示，並未在其他櫃位發現零錢包，認定她涉嫌竊盜，將她起訴。一審判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。

老嘉華的委任律師出庭時則指稱，她曾任影劇版主編、入圍金馬獎最佳改編劇本、金馬獎評審，又擔任全國性週刊專欄影評人，「她絕無竊取價值數千元皮夾的可能」。

法官邱忠義依勘驗監視器畫面、證人證詞等事證，認定她去年3月偷走7800元的皮包，至於前年10月部份，因監視器影像模糊，無法認定其犯行，昨仍判她4月徒刑，得易科罰金12萬元確定。

邱忠義法官判決指出，老嘉華是知名影評人和公眾人物，在公開場合行為更應謹慎，其竊盜行為對社會是負面教材，此判決希望她知所警惕，切記「莫見乎隱，莫顯乎微，君子慎其獨」，在沒有人看到、聽到地方，更應戒慎恐懼。

老嘉華昨未到庭聆判，但她發表聲明說，被法辦的這1年來，名譽與精神都大受影響，對有罪結果感到無奈與遺憾，仍堅稱未行竊。

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  • 老嘉華出庭時一度痛哭，被判刑後發表聲明，仍堅稱未行竊。 （資料照）

    老嘉華出庭時一度痛哭，被判刑後發表聲明，仍堅稱未行竊。 （資料照）

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