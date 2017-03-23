可教化判免死 「在監嘴臉毫無悔意」
〔記者蔡彰盛、王俊忠、王捷／綜合報導〕許多廣受矚目的社會重大命案，常因法官認定被告「有教化可能」，就判決免死，備受人民詬病；針對所謂「教化」，新竹監獄副典獄長鄭秉先昨沉痛指出，很多殺人犯幾乎都是「裝出來的」，得知逃過一死後，在監獄仍是那張嘴臉，毫無悔意，對社會或是對被害人家屬來說，根本就是二度傷害。
竹監獄副典獄長：法院的標準不具公信力
鄭秉先昨以他多年獄政經驗觀察，殺人犯抄經書、信教，然後告訴法官自己已經洗心革面，實在太抽象，這種人的演技超好，一旦談到賠償被害人家屬，就一定推託。
他建議，法官應以被告是否積極尋求被害人家屬的原諒，來代替「有無教化可能」做為量刑標準。他說，很多被害人家屬的心情始終無法平復，是因許多殺人犯連一句道歉都沒有，更沒有賠償。
鄭秉先說，法官對殺人犯的量刑，會依犯罪情節是否重大、有無教化可能，但其認定很主觀，殺人犯有無教化可能？也不是很有公信力，連第一線的獄政人員，都不敢說受刑人出獄後「是否已經教化」，法官憑什麼說他們「可以教化」？
他認為，很多原本被判無期徒刑的殺人犯，經過二審認為「有教化可能」，就獲改判有期徒刑，但很多被告幾乎都是「裝出來的」，他們逃過一死後，在監獄仍是那副嘴臉，完全毫無悔意，這對社會或對被害人家屬都是二度傷害。
受害家屬、社會被二度傷害
鄭秉先說，台灣並未廢死，但槍決的死刑犯很少，「用一個不確定的東西（指是否可教化）來判生或死，一點都不具公信力！」
判死不槍決 死囚也煎熬
鄭秉先認為，等待執行死刑的受刑人，在監獄裡的每一天都是煎熬，對獄方更是負擔，有的死刑犯認為，「反正要死了，何必遵守規定！」在獄中不甩管教，成為負面教材。
反廢死後援會全國總召陳正育昨晚呼應「鄭秉先說得好！」第一線最接近死刑犯的就是監獄的管理員，如今連副典獄長都點破，那些被告的悔過態度是「裝出來的」，台灣這群高官、法官是否應該親自接觸一下死刑犯？才能有真正認識。
台南湯姆熊殺童案中，被害人的姑姑方珮綺認為，鄭秉先說得很好，她認為曾文欽就是裝病才逃過死刑，很多犯人是為了逃過死刑才裝病，有正義感的法官越來越少，法官「怕熱就不要進廚房」，建議法務部做近5年的民調，看看人民對判決的信任度，讓法官走出象牙塔，重拾正義感。
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