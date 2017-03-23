曾堵黃之鋒 陳子俊另涉暴力判刑

2017-03-23

〔記者王定傳／新北報導〕「四海幫海巨堂」堂主陳子俊，在香港民主人士黃之鋒來台時涉率眾前往桃園機場堵人；他還另涉暴力傷害案件，新北地院依傷害及恐嚇罪判他3月徒刑加拘役50日，可上訴。

陳子俊所涉本案，是103年12月9日於北市中山警分局中山一派出所前方，與同夥毆打林姓男子；同月23日又因幫朋友出氣，到許姓男子住處鬧事。陳嫌於法院審理時認罪。

陳子俊還涉及在雙北市砸店、傷人等暴力案件，尚未審結；黃之鋒遭堵滋擾部分，警方另案追查中。