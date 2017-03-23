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英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
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毒蟲誘拐少女 阿嬤拖去給警管

2017-03-23

〔記者吳仁捷／新北報導〕年僅14歲的國中少女小琴（化名），近半年荒廢學業，校方追查發現小琴與大她9歲的毒品通緝犯黃玉龍交往廝混，兩人與一票毒友雜處，校方擔心小琴被毒品控制而報警，黃嫌的阿嬤也大義滅親，開門協助警方將躲在衣櫃裡的孫子拖出逮捕，警將配合校方輔導小琴重返校園。

小琴誤交損友，與23歲毒品通緝犯黃玉龍交往，課業落後，校方訪查發現，小琴常蹺家。

校方訪查，黃嫌帶著小琴到處玩樂，黃嫌跟毒友吸毒時，小琴就在旁玩手機手遊，黃嫌的阿嬤受不了孫子吸毒惡習，警方19日會同師長上門查緝時，阿嬤開門讓警方、師長上樓，將躲在衣櫥內的黃嫌揪出，房內另逮江姓毒蟲，查扣4小包安非他命，警將黃嫌押解新北地檢署歸案，並將小琴帶回安置。

黃嫌辯稱他與小琴是認真交往，否認有供毒、沒跟小琴有逾矩行為，警懷疑小琴遭餵毒控制，已採尿送驗。新北市教育局說，小琴今將返校上課，教育局列為專案輔導對象。

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2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
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