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英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
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當著女童面 大叔公車上掏鳥

2017-03-23

〔記者鄭景議／台北報導〕40歲李姓大叔搭乘公車，10歲女童的座位與李男只隔個走道，李男涉嫌掏出生殖器把玩，把小女孩嚇得花容失色，告知坐她旁邊的父親，司機獲報立即將公車開到派出所。

警方調查，李男11日在北市內湖搭公車，當時車上總共僅約6、7名乘客，一半是女性；李男坐在右側雙人座靠走道處，女童與父親坐在同排左方雙人座，和李男隔個走道。

車行途中，李男公然把玩下體，女童見狀告訴父親，父親再告訴司機。司機將車開到大湖派出所，下車通報警方逮人。

警方調查，李男的父親也在車上，當時李父在睡覺，不知兒子闖禍，李男被警方帶回製作筆錄。

為何如此李男說不出理由，李父認為「可能想上廁所」，訊後被依公然猥褻罪送辦。

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  • 李男（藍衣者 ）在公車掏鳥，與父親被警方帶下車。（記者鄭景議翻攝）

    李男（藍衣者 ）在公車掏鳥，與父親被警方帶下車。（記者鄭景議翻攝）

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