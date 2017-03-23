當著女童面 大叔公車上掏鳥

2017-03-23

〔記者鄭景議／台北報導〕40歲李姓大叔搭乘公車，10歲女童的座位與李男只隔個走道，李男涉嫌掏出生殖器把玩，把小女孩嚇得花容失色，告知坐她旁邊的父親，司機獲報立即將公車開到派出所。

警方調查，李男11日在北市內湖搭公車，當時車上總共僅約6、7名乘客，一半是女性；李男坐在右側雙人座靠走道處，女童與父親坐在同排左方雙人座，和李男隔個走道。

車行途中，李男公然把玩下體，女童見狀告訴父親，父親再告訴司機。司機將車開到大湖派出所，下車通報警方逮人。

警方調查，李男的父親也在車上，當時李父在睡覺，不知兒子闖禍，李男被警方帶回製作筆錄。

為何如此李男說不出理由，李父認為「可能想上廁所」，訊後被依公然猥褻罪送辦。