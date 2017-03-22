最貴判決書已耗費560萬

2017-03-22

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃圓映吸金案創下司法史最厚且成本最高的判決書紀錄，苗栗地院一審與台中高分院二審累計的裁判書印製與郵寄等費用，已達560餘萬元。台中高分院行政庭長郭同奇說，他們正在研擬節省公帑之道，研商是否有更簡便做法，不排除用光碟等媒介送達判決書。

另外，台中高分院更一審判黃徒刑11年，宣告沒收的犯罪所得172億餘元，遠高於一審沒收的財產，原因是刑法第38條「沒收新制」的實施，至於近8千名受害人如何討回財產？法界人士說，除了打民事損害賠償訴訟，也可以在刑事判刑確定，檢察官執行沒收後，向檢察官聲請發還。至於能發還多少？得看檢察官能沒收多少黃女的財產。

本案於一、二審時，法官宣告沒收者，都僅限查扣的財物（以屬於犯罪行為人的財物為限），再另外判處罰金，不過，刑法第38條修正後，擴大沒收的範圍，台中高分院更一審依核算的犯罪所得金額198億餘元，扣除已兌付的26億餘元，宣告沒收172億餘元，如果全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。