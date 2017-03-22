心靈導師坑8000人 判11年沒收172億
2017-03-22
〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱「心靈導師」的紅富海公司女負責人黃圓映，2003年起以高利息與辦心靈講座為名，吸金7年，金額達172億餘元，近8000人受害，台中高分院昨日依違反銀行法，判決黃女徒刑11年，犯罪所得172億餘元沒收，原本判決無罪的黃女胞妹黃鎂銀，以及黃女丈夫林鑫溢，依同樣罪名改判9年，可再上訴。
台中高分院判決書指出，黃圓映（原名黃春美）於1994年加入王秋東設於北市的靈修道場，王秋東以「修道」與「生活費」等名義向道親吸金，月息達3%，王卻於2013年突然過世，留下存款2億元，道親推舉黃女接任道場負責人，她依循王秋東的模式吸金，利息卻不斷調降，到2011年檢警查獲為止，月息已調降至0.8%（年息9.6%）。
黃女除了購置房地產，檢警還在黃女等人住處查扣現金4億餘元、賓士名車3輛、雞血石等骨董170件、黃金19筆、名錶35只等財物，另有大批基金、存款與股票，她並委由丈夫林鑫溢（原名林木榮）與胞妹黃鎂銀（原名黃美霞）打理資產，法院估計受害者7935人，金額高達198億9000餘萬元，扣除已經兌付的26億餘元，不法所得仍高達172億餘元。
此案於2012年苗栗地院一審時，依銀行法判處黃圓映徒刑12年，併科罰金4億元，共犯林鑫溢與黃鎂銀各判10年，併科罰金3億元，被控洗錢部分全都無罪。
2015年台中高分院二審時，改判黃圓映11年徒刑，併科罰金6000萬元，但卻認為黃鎂銀、林鑫溢是人頭而改判無罪，檢察官不服上訴，最高法院發回台中高分院更審。台中高分院更一審昨天判決，認定3人都是違反銀行法的共同正犯。
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