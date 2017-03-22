供兒留學買房買車 父控遺棄討房敗訴

2017-03-22

〔記者王定傳、余衡、王捷／綜合報導〕郭姓父親自認含辛茹苦拉拔兒子長大，供兒留學，幫他買車，還送他一間房產，未料兒子每月只給他3000元孝親費，郭父以民法「防不孝條款」及兒子未履行負擔等理由，提告撤銷贈屋；新北地院認為，郭父健朗，每月勞保年金1萬7千元，加上兒子所給的奉養費，足可維持生活，判郭父敗訴。

記者昨無法聯繫上郭姓父子，故無法得知其對判決的回應。

據查，郭父去年曾對兒子提告遺棄，指稱他幫兒子、女兒各買一間公寓，自己名下沒有資產，他與兒女約定，要留一間房給他住，但兒子103年卻把他的衣物寄到台南，根本是「掃地出門」；但兒子否認指控。

檢方認為，郭父每月勞保年金有1萬7千元，他又自認身體沒大問題，另有一名女兒，且雙方根本沒積極聯絡討論扶養費一事，加上郭父事後撤告，全案予以不起訴處分。

兒每月只願給3千

郭父日前再提民事訴訟，主張拉拔兒子長大，出錢供他出國唸書、遊學、買車，且贈與登記在妻子名下的房產，兒子竟把他趕出家門，他曾發函請兒子盡孝，兒子卻回說，只願每月給3千元。

郭父說，自己住台南，依衛生福利部的「歷年最低生活費一覽表」，105年度台南市最低生活費為每月1萬1448元，雖兒女各給3000元，仍相差甚遠，故依民法412及416條提訴撤銷贈與，塗銷移轉登記，要求返還。

兒子說，從他小時候起，父親就到泰國工作，在當地另有家庭，每年回台時間不多，103年更搬到台南與泰國家屬同居，他回家發現父親已打包好行李，才依照地址協助寄到台南，並非驅離，且房產是母親所有，父親無權請求返還，他與父親並無任何約定，但他願意在能力許可下扶養照顧。

法官︰足可維持生活

法官認為，若是直系血親，贈與人須有「不能維持生活」情形，才能請求受贈人盡扶養義務，但郭父每月退休金已逾台南市最低生活費，足夠年老日常生活所需，且郭男每月有匯款，難認未盡贈與負擔，可上訴。