| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代3死1傷 MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆出春訓代表作
 首頁 > 社會

不服威權管教 兒衝動鑄大錯

2017-03-22

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市汐止區昨天發生父親不滿兒子衣著，竟被兒子開車撞死的憾事；親子教育專家吳娟瑜表示，本案令人遺憾，身為父母在管教孩子時，應該要尊重對方的選擇，但相對地，後果就要交由對方自己負責。

吳娟瑜說，現在的孩子們都有自己的想法，父母不應該用權威式管教，而應該採用建設性的表達。例如孫父認為兒子穿得不得體，可以告訴他，「天氣比較涼，要不要換件衣服？」或者說：「要見重要的朋友，要不要考慮換一件衣服？」

吳娟瑜說，若用破壞性表達，以權威性的方式罵孩子，容易讓他有挫折感，也容易引起攻擊性。這起慘案應該是長期的威權式管教，才會造成一時衝動。

廣告
  • 專家說法

    專家說法

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳娟瑜 撞死 權威
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：不服威權管教 兒衝動鑄大錯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.