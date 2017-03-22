不服威權管教 兒衝動鑄大錯

2017-03-22

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市汐止區昨天發生父親不滿兒子衣著，竟被兒子開車撞死的憾事；親子教育專家吳娟瑜表示，本案令人遺憾，身為父母在管教孩子時，應該要尊重對方的選擇，但相對地，後果就要交由對方自己負責。

吳娟瑜說，現在的孩子們都有自己的想法，父母不應該用權威式管教，而應該採用建設性的表達。例如孫父認為兒子穿得不得體，可以告訴他，「天氣比較涼，要不要換件衣服？」或者說：「要見重要的朋友，要不要考慮換一件衣服？」

吳娟瑜說，若用破壞性表達，以權威性的方式罵孩子，容易讓他有挫折感，也容易引起攻擊性。這起慘案應該是長期的威權式管教，才會造成一時衝動。