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台中烏日火警 四代3死1傷 MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆出春訓代表作
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母寵愛 父嚴管 兒適應不良

2017-03-22

〔記者吳政峰、吳昇儒／新北報導〕涉將父親撞死的孫男，從小由母親照顧，較少與父親相處，與父親也無重大仇怨，但孫父重視管教，期望兒子各方面皆要中規中矩，父子過去偶起小爭執，未料這次竟因小吵釀成大悲劇。

據了解，孫松鶴個性外向，沒有架子，對外自稱「Peter孫」，早年是從台北市某私人招待會所起家，參與扶輪社活動後，迅速拓展人脈，與新富聚建設開發公司董事長唐建中是長年工作夥伴兼好友，事業觸角多元，結識不少董、總字輩的人士，也曾與前監察院副院長陳進利合影。

家屬告訴警方，孫父雖然嚴格，但對兒子就學花費毫不手軟，孫母對兒子寵愛有加，孫男在台期間，卻要與行事嚴謹的父親相處，有些不適應。

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  • 孫松鶴的公司「 格魯伯資產管理有 限公司」位於汐止 東科大樓5樓。 （記者吳政峰攝）

    孫松鶴的公司「 格魯伯資產管理有 限公司」位於汐止 東科大樓5樓。 （記者吳政峰攝）

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