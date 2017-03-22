| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代3死1傷 MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆出春訓代表作
 首頁 > 社會

為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他

2017-03-22

見父親背影抓狂

〔記者吳昇儒、吳政峰、黃捷／新北報導〕「格魯伯資產管理有限公司」總經理孫松鶴，19日晚間開賓士車帶著25歲獨子孫延年外出訪友，孫松鶴不滿兒子穿著「嘻哈裝 」，父子口角，孫負氣下車，兒子看見「父親的背影」，卻情緒失控，開車從背後撞死父親後逃逸，兒子昨落網，被依殺人、肇逃等罪嫌收押。

撞父肇逃兒收押

警方說，同樣是父親的背影，散文家朱自清目睹父親為他買橘子的背影而感動流淚，本案逆子看見父親的背影卻將他撞死，真是諷刺。逆子雖稱非常後悔，卻未流下一滴眼淚，也令人心寒。

警方調查，61歲孫松鶴是商界人士，習慣穿著西裝等正式服裝外出，19日帶兒子從新北市汐止要去基隆訪友，見兒子穿黑色無袖內衣，套上藍色帽T外套，類似補丁的牛仔褲和「嘻哈風 」球鞋，孫松鶴無法接受，車子行經新北市汐止區大同路三段時，父子在車上嚴重口角。

父子因嘻哈裝鬧口角

孫松鶴氣得將車子迴轉停下，然後下車步行，打算走回家，25歲兒子於是坐上駕駛座往前開，因車子已過了高速公路引道，他又繞回現場，見父親在前方，他竟從背後高速衝撞，孫松鶴被撞飛，後腦撞上擋風玻璃左側，倒在路旁。兒子撞父後，加速切入貨櫃車引道往國道一號逃逸，119獲報趕抵時，孫松鶴已無生命跡象，送醫回天乏術。

兒子從國道繞回汐止區的「安敦凱旋」住家社區停車場，因太過慌張，誤將車子停在隔壁鄰居車位，鄰居發現車頭、擋風玻璃受損嚴重，通報轄區長安派出所。

孫松鶴遭撞後，警方調閱監視器，鎖定肇事黑色賓士轎車，一查竟是孫的車，再查知道車子停在社區停車場，前往埋伏，當晚9時逮捕兒子，他起初只承認肇事，警方突破心防後，才供出整個情節。

據查，孫松鶴娶了中國籍妻子，妻子長期在中國從商，兒子在中國剛完成大學學業，上月返台。警方通知孫松鶴之妻，她因證件遺失無法立即返台，暫請其他家屬協助丈夫辦理後事。

廣告
  • 監視器拍下孫松鶴負氣下車走回家，遭兒開自己的黑色賓士車撞飛的畫面。 （記者吳昇儒翻攝、翻攝自YouTube） 肇事黑色賓士擋風玻璃破裂。（記者吳昇儒翻攝）

    監視器拍下孫松鶴負氣下車走回家，遭兒開自己的黑色賓士車撞飛的畫面。 （記者吳昇儒翻攝、翻攝自YouTube） 肇事黑色賓士擋風玻璃破裂。（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孫延年 孫松鶴 富爸 背影 賓士
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.