為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他
見父親背影抓狂
〔記者吳昇儒、吳政峰、黃捷／新北報導〕「格魯伯資產管理有限公司」總經理孫松鶴，19日晚間開賓士車帶著25歲獨子孫延年外出訪友，孫松鶴不滿兒子穿著「嘻哈裝 」，父子口角，孫負氣下車，兒子看見「父親的背影」，卻情緒失控，開車從背後撞死父親後逃逸，兒子昨落網，被依殺人、肇逃等罪嫌收押。
撞父肇逃兒收押
警方說，同樣是父親的背影，散文家朱自清目睹父親為他買橘子的背影而感動流淚，本案逆子看見父親的背影卻將他撞死，真是諷刺。逆子雖稱非常後悔，卻未流下一滴眼淚，也令人心寒。
警方調查，61歲孫松鶴是商界人士，習慣穿著西裝等正式服裝外出，19日帶兒子從新北市汐止要去基隆訪友，見兒子穿黑色無袖內衣，套上藍色帽T外套，類似補丁的牛仔褲和「嘻哈風 」球鞋，孫松鶴無法接受，車子行經新北市汐止區大同路三段時，父子在車上嚴重口角。
父子因嘻哈裝鬧口角
孫松鶴氣得將車子迴轉停下，然後下車步行，打算走回家，25歲兒子於是坐上駕駛座往前開，因車子已過了高速公路引道，他又繞回現場，見父親在前方，他竟從背後高速衝撞，孫松鶴被撞飛，後腦撞上擋風玻璃左側，倒在路旁。兒子撞父後，加速切入貨櫃車引道往國道一號逃逸，119獲報趕抵時，孫松鶴已無生命跡象，送醫回天乏術。
兒子從國道繞回汐止區的「安敦凱旋」住家社區停車場，因太過慌張，誤將車子停在隔壁鄰居車位，鄰居發現車頭、擋風玻璃受損嚴重，通報轄區長安派出所。
孫松鶴遭撞後，警方調閱監視器，鎖定肇事黑色賓士轎車，一查竟是孫的車，再查知道車子停在社區停車場，前往埋伏，當晚9時逮捕兒子，他起初只承認肇事，警方突破心防後，才供出整個情節。
據查，孫松鶴娶了中國籍妻子，妻子長期在中國從商，兒子在中國剛完成大學學業，上月返台。警方通知孫松鶴之妻，她因證件遺失無法立即返台，暫請其他家屬協助丈夫辦理後事。
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