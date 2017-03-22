北市掃毒 10高中職是熱區

2017-03-22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，昨公佈駭人數據，根據近3年校園查獲毒品案進行大數據分析，發現台北市有10所高中職學校是「重點熱區」，學生涉嫌販毒情形嚴重。

針對這10所學校部分涉案學生，警方17日起至昨為止，查獲涉毒學生（含中輟）14名，非學生販毒予學生者計2人；毒緝中心向上追查毒品來源，又在桃園市破獲供毒之大麻工廠，均移送法辦。

警方分析台北市高中職以下學生的3年內涉毒案件，高中職學生占84%、國中占16%；其中，84%高中職涉毒學生集中在10所學校，排名在前的兩校各占總數近30%左右，顯示涉毒學生有集中現象。

警方另分析涉案學生施用毒品類別，涉案大學生以「大麻、毒郵票」為主，毒品來自「網路交易及社團、樂團同好轉售」。高中職學生施用「愷他命、毒品咖啡包」為主，供毒來源主要為「網路聊天室及通訊軟體聊天室」，顯示網路便利性，已成為學生接觸毒品最方便的管道。

17日起全台北市警力執行「封城掃毒」專案，共臨檢、搜索225處，查獲毒品案180件、195人，其中，重點校園查獲6件14人。