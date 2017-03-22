| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代3死1傷 MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆出春訓代表作
 首頁 > 社會

北市掃毒 10高中職是熱區

2017-03-22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，昨公佈駭人數據，根據近3年校園查獲毒品案進行大數據分析，發現台北市有10所高中職學校是「重點熱區」，學生涉嫌販毒情形嚴重。

針對這10所學校部分涉案學生，警方17日起至昨為止，查獲涉毒學生（含中輟）14名，非學生販毒予學生者計2人；毒緝中心向上追查毒品來源，又在桃園市破獲供毒之大麻工廠，均移送法辦。

警方分析台北市高中職以下學生的3年內涉毒案件，高中職學生占84%、國中占16%；其中，84%高中職涉毒學生集中在10所學校，排名在前的兩校各占總數近30%左右，顯示涉毒學生有集中現象。

警方另分析涉案學生施用毒品類別，涉案大學生以「大麻、毒郵票」為主，毒品來自「網路交易及社團、樂團同好轉售」。高中職學生施用「愷他命、毒品咖啡包」為主，供毒來源主要為「網路聊天室及通訊軟體聊天室」，顯示網路便利性，已成為學生接觸毒品最方便的管道。

17日起全台北市警力執行「封城掃毒」專案，共臨檢、搜索225處，查獲毒品案180件、195人，其中，重點校園查獲6件14人。

廣告
  • 警方查獲大麻盆栽。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲大麻盆栽。（記者劉慶侯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：北市掃毒 10高中職是熱區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.