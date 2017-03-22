北市掃毒 10高中職是熱區
2017-03-22
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，昨公佈駭人數據，根據近3年校園查獲毒品案進行大數據分析，發現台北市有10所高中職學校是「重點熱區」，學生涉嫌販毒情形嚴重。
針對這10所學校部分涉案學生，警方17日起至昨為止，查獲涉毒學生（含中輟）14名，非學生販毒予學生者計2人；毒緝中心向上追查毒品來源，又在桃園市破獲供毒之大麻工廠，均移送法辦。
警方分析台北市高中職以下學生的3年內涉毒案件，高中職學生占84%、國中占16%；其中，84%高中職涉毒學生集中在10所學校，排名在前的兩校各占總數近30%左右，顯示涉毒學生有集中現象。
警方另分析涉案學生施用毒品類別，涉案大學生以「大麻、毒郵票」為主，毒品來自「網路交易及社團、樂團同好轉售」。高中職學生施用「愷他命、毒品咖啡包」為主，供毒來源主要為「網路聊天室及通訊軟體聊天室」，顯示網路便利性，已成為學生接觸毒品最方便的管道。
17日起全台北市警力執行「封城掃毒」專案，共臨檢、搜索225處，查獲毒品案180件、195人，其中，重點校園查獲6件14人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 毒品
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 陽岱鋼指家族有污點... 週刊爆親友為「她」反目
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 中國加強打壓 我參與WHA「不容樂觀」
- 國藝會修組織章程 文化部年列預算補助
- 西湖柚花藝術節 遊園車輕鬆逛
- 梅伊登《時尚》讚川普很紳士
- 伊凡卡無官職 竟擁白宮西廂辦公室
- 佳冬國小3D列印空拍機 試飛失蹤
- 杜邦告侵權 客戶流失 碩禾全年EPS估僅4.33元
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 被爆當小三嗆正宮 威廉妹坦承已懷對方孩子...
- 台股青紅燈》什麼股票值得等待？
- 亞太國際教育協會 首度在高雄開會開展
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Counterterrorism Center opens in Taoyuan’s Sinwu
- 自由談》好無助的民調
- 觀光局將重審可疑國旅補助案 追究刑責
- 斗南火車站跨站工程 7月動工
- 馮勝賢4期許 盼培育更多大王
- 鍾瑶首當女主角反自卑 熬過高壓接6新片
- 〈愛情塔羅占卜〉神啊 我的家人能接受他嗎?
- 日本擬修法 預謀犯罪可判刑
- 數大就是美 員林蜀葵花20多種競豔
- 周天成靠「秘密情人」突破瓶頸
- 鏗鏘集》地域活化交通視野
- 國民黨團幹部交接 3黨魁選將到場
- 經典論戰》日美大戰超有戲 東西霸主比誰「棒」
- 3環團促彰縣府 向台化求償
- 竹縣府秘書長 蔡榮光升任
- 國務院︰美完全沒改變對台立場
- 甄莉對老公摳門 遭友坑200萬
- 36歲女星產後5個月激瘦 傲秀11字腹肌
- 小兒哮吼、腹瀉 快篩腺病毒
- 古蹟陳德聚堂 真人、戲偶聯手登台
- 高雄》清明掃墓 11線免費專車週六上路
- 浪漫「花」現嘉義 一路賞到6月
- 郵輪泊靠高雄 今年逾12萬遊客
- 試院審查會通過 遺屬年金提高至二分之一月退金
- 護國神捕莫里納 率隊7連勝
- 農會選舉清場 縣府：於法有據
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市掃毒 10高中職是熱區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分