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金門抄287罐失身酒 嫌犯搭機落跑被逮

2017-03-22

〔記者吳正庭／金門報導〕去年10月22日，金門檢警查獲國內最大宗之雞尾酒毒品走私案，起出俗稱「失身酒」的四洛克雞尾酒287罐，39歲林姓男子前天欲搭機潛逃至高雄時遭警拘提，檢方向法院聲押獲准。

金門地檢署有鑒於新興混合式毒品氾濫，由主任檢察官康惠龍負責專案，去年10月接獲情資，39歲林姓男子計畫用中國船走私「失身酒」闖關，10月22日趁林男雇人車將私貨載離料羅碼頭之際攔截，在車上起出四洛克（Four Loko）雞尾酒287罐等違禁物品。

另起獲安毒、槍彈 收押

高雄港警金門港中隊指出，查獲的四洛克雞尾酒因後勁強，俗稱「斷片酒」、「失身酒」，共有10種款式；採樣送驗發現全數另含有俗稱「神仙水」或「迷姦水」的第二級毒品「伽瑪羥基丁酸（GHB）」成分。

金門地檢署20日派員在金門機場埋伏，於林男準備搭飛機潛逃高雄時拘提到案；又在他的住處起獲安非他命3公克、帳冊、武士刀、模型槍及五七式制式子彈2顆等違禁物。

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  • 高雄港警金門港中隊逐一核對查獲的「失身酒」數量。（記者吳正庭攝）

    高雄港警金門港中隊逐一核對查獲的「失身酒」數量。（記者吳正庭攝）

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