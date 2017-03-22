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為弟尋仇 反遭兄弟檔刺死

2017-03-22

〔記者吳岳修、王宣晴／新北報導〕替弟弟出頭卻招惹殺身之禍！20歲男子吳承晉，不滿弟弟的女友與前男友黃啟倫藕斷絲連，跳出來找黃男談判，而與黃男的弟弟黃冠潾爆衝突；昨晨，吳男帶2名友人圍堵黃弟，黃家兄弟撂來5人反擊，混亂中，哥哥黃啟倫持刀猛砍吳男左頸，弟弟黃冠潾也持折疊刀刺中吳男胸部，吳傷重不治；黃家兄弟昨下午投案。

不滿弟女友與凶嫌來往

據警方掌握，死者吳承晉之弟目前在中國，得知哥哥遭黃姓兄弟殺害後，氣憤在臉書貼文點名黃姓兄弟檔「你們等著」；黃姓兄弟供稱，因遭吳男及友人圍堵，他們自衛反擊才失手砍殺吳男，沒想到出手過重。

警方調查，吳男昨天清晨6時22分偕2友人，3人帶球棒赴新北市三重區仁政街一處宮廟前尋仇，但對頭黃姓兄弟找來5名惡煞，7人持刀棍反擊，吳等人寡不敵眾被毆倒地，黃啟倫持西瓜刀猛砍吳男頸部，黃冠潾搶下吳的折疊刀，持刀刺傷吳男胸部，吳送醫不治。7嫌行凶後逃逸，警方鎖定身分追緝，黃姓兄弟自知難逃法網，昨投案。

2派大混戰 刀棍齊飛

警方調查，黃啟倫的前女友和死者吳男的弟弟交往，但黃啟倫與前女友仍有聯絡，引發吳男不滿，吳男替弟弟出頭找黃啟倫談判，卻與黃弟爭執，雙方透過友人調解，吳男仍懷恨，昨清晨帶人圍堵黃弟反送命。

據了解，死者是三重德林寺某角頭大哥的兒子，去年9月曾經在燒烤店與鄰座客人衝突，持刀殺傷郭姓男子，另有數次被控妨害公務遭送辦。

據統計，新北市三重區今年迄今已發生39件鬥毆打架殺人案件，平均兩天發生一次，包括2月8日分子尾街30人大亂鬥、2月16日男子在重新路遭10名惡煞圍毆、3月1日男子在五華街遭人尋仇砍殺等，顯示治安狀況亮紅燈。

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  • 死者遭折疊刀刺死。（記者王宣晴攝）

    死者遭折疊刀刺死。（記者王宣晴攝）

  • 兩派人馬在宮廟前鬥毆，現場血跡斑斑。（記者王宣晴翻攝）

    兩派人馬在宮廟前鬥毆，現場血跡斑斑。（記者王宣晴翻攝）

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