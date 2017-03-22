飆仔呼嘯嚇幼女 老爸蒐證逮人

2017-03-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕本月12日，蔡姓夫婦推著嬰兒車過新北市板橋區國光街時，飆仔騎機車呼嘯而過，嚇到這對夫婦的2名幼女，蔡男連續9天扮柯南，四處調閱對方出沒錄影畫面，終協助新北市警海山分局開出罰單，不但為妻女伸張正義，也給這些不顧他人安危的飆車族一個警惕。

警方表示，12日下午3點40分，蔡姓夫妻推著嬰兒車，帶一雙年幼女兒過馬路，不料1輛飆仔騎乘的雙載機車呼嘯而過，不但差點撞上1家4口，高分貝排氣管聲響更嚇壞8個月大嬰兒，嬰兒不斷哭鬧，飆仔不但沒絲毫歉意，騎走後還回頭狠瞪。

蔡男氣得打110報案，執勤員警告知沒有車牌，難以協助，蔡男為讓妻女免於再受飆仔侵擾，自力救濟，扮起柯南向附近商家調閱監視器，但他努力9天，仍找不到清楚的畫面；蔡男昨透過友人，向海山警分局新海派出所反映，新海所專案人員昨下午1點許得知，不到1小時就過濾出飆仔車牌，警方將對飆仔祭出未禮讓行人、未戴安全帽等罰單。

蔡男說，放任飆仔橫衝直撞，會威脅民眾安全，他曾向110提供飆仔騎乘「白色山葉CUXI 」、「沒戴安全帽」等特徵，認為110大可通報當地警方協助，而非一味拒絕，若能揪出飆仔、開單或通知他們說明，都會對飆仔達到警惕效果。