孿生女童遭逼口交 寄養家庭爺爺判10年
2017-03-22
〔記者王定傳／新北報導〕雙胞胎姊妹小美及小玉（均為化名）年約9歲，被安置在寄養家庭，寄養家庭「王爺爺」竟強行撫摸姊妹下體，還逼姊姊口交，直到前年2月，妹妹向教會老師表明「不想去爺爺家」，老師追問才曝光；新北地院依對未滿14歲女子犯強制性交及猥褻5罪，重判65歲王男10年徒刑，可上訴。
檢警調查，兩姊妹原被安置在另一個寄養家庭，因寄養家庭媽媽須南下工作，才轉交65歲王姓男子短暫安置。103年9月5日，王男趁妻子熟睡，上樓跑進女童房間，先把姊姊小美帶到另一間房間，撫摸下體，隨後以相同手法猥褻妹妹。
檢警指出，2天後，王男再度猥褻姊姊下體，甚至逼迫口交，妹妹目睹侵害過程，嚇傻閉眼裝睡，王男事後拿水跟餅乾當封口費，要求姊妹不要張揚；同年12月4日，王男見姊妹再度上門，先拿茶葉蛋引誘姊姊到頂樓猥褻，下樓後又逼姊姊二度猥褻，兩姊妹畏懼王男「爺爺」身分，不敢張揚。
直到前年，姊妹又被安排到王男住處，妹妹鼓起勇氣告訴教會老師，指「阿公對我們做不喜歡的事」，老師報警。
王男否認侵害，合議庭認為，兩女童證述一致，妹妹回憶遭辱過程時，曾低頭流淚，法官認定雙方無仇隙，女童無誣陷動機，教會老師也還原發現過程，妹妹吐露實情後曾要求老師：「絕對不能跟別人說」，加上王男沒有通過測謊，認定確有此事。
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