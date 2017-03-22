| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代3死1傷 MLB》新球季準備好了 陳偉殷飆出春訓代表作
 首頁 > 社會

若遇警盤查 柯Ｐ：我像遊民嗎

2017-03-22

〔記者李容萍、何世昌、沈佩瑤、賴筱桐、何玉華／綜合報導〕客委會主委李永得遇警方攔查一事引起軒然大波，內政部長葉俊榮昨表示，警察出於治安考量的盤查，希望大眾給予支持；警政署長陳國恩則說，警察執勤不是只有黑與白，當中很多臨機判斷，必須給警察一些空間。

警政署盼給執勤空間

台北市長柯文哲昨強調，他若被盤查，會用幽默方式反問：「我看起來像遊民還是匪諜？不然怎麼會檢查我？」

新北市長朱立倫表示，民眾遇到警察臨檢時，一個微笑就可以化解很多尷尬，基層警察依照法令執法，民眾也會認同。

台北市警察局長邱豐光說：「如果有違失當然會進行處理；但若沒有，就要維護同仁執法的尊嚴。」市警局督察室調查初步顯示，當時警察執勤查無違失。

廣告
  • 台北市長柯文哲受訪時笑回，用幽默的方式把這事情解決掉。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲受訪時笑回，用幽默的方式把這事情解決掉。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：若遇警盤查 柯Ｐ：我像遊民嗎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.