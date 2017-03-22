若遇警盤查 柯Ｐ：我像遊民嗎
2017-03-22
〔記者李容萍、何世昌、沈佩瑤、賴筱桐、何玉華／綜合報導〕客委會主委李永得遇警方攔查一事引起軒然大波，內政部長葉俊榮昨表示，警察出於治安考量的盤查，希望大眾給予支持；警政署長陳國恩則說，警察執勤不是只有黑與白，當中很多臨機判斷，必須給警察一些空間。
警政署盼給執勤空間
台北市長柯文哲昨強調，他若被盤查，會用幽默方式反問：「我看起來像遊民還是匪諜？不然怎麼會檢查我？」
新北市長朱立倫表示，民眾遇到警察臨檢時，一個微笑就可以化解很多尷尬，基層警察依照法令執法，民眾也會認同。
台北市警察局長邱豐光說：「如果有違失當然會進行處理；但若沒有，就要維護同仁執法的尊嚴。」市警局督察室調查初步顯示，當時警察執勤查無違失。
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