查酒駕變查乘客 楊丞琳搭小黃被盤查
〔記者張釔泠、陳慰慈、王冠仁／綜合報導〕客委會主委李永得日前穿夾腳拖去超商遭警盤查，引發熱議；藝人楊丞琳昨在臉書透露，自己前陣子搭小黃時遇警臨檢酒測，坐後座戴口罩的她，被要求出示身分證，坦言受到一點小驚嚇，也令她疑惑「酒測臨檢為什麼要看後座乘客的身分證？」「戴口罩是否就跟可疑劃上等號？」盼網友解惑。
楊丞琳描述，當時運將停車受檢，酒測完後，警察請他開後車窗，要求後座的她出示身分證，「我愣了一下，我戴口罩就是不想被認出來；而酒測臨檢為什麼要看乘客的身分證？可以在要求我出示證件時，先跟我說明一下原因嗎？」
坐後座被要求看證件
她最後乖乖把證件給警察，警察檢查後讓車離開，但她仍相當不解，詢問「有人跟我一樣的經驗嗎？」「我有權利不給他看嗎？又或者，我可以反問他為何需要看嗎？」
有網友酸「其實問問題的當下就暴露了藝人的無知，她戴口罩為什麼警察能認出她是誰？」楊丞琳對此相當火大，回擊「這時候不用貼標籤吧」！
對楊丞琳的遭遇，律師鄭光婷指出，「警察職權行使法」第8條規定，遇有已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具時，警察可攔停車輛，要求駕駛人或乘客出示證件查驗。但若是攔查酒駕，因乘客不至於酒駕，警察僅因乘客戴著口罩就要求出示證件，客觀上的確令人質疑。
鄭光婷建議，乘客遭攔查時如有疑義，可禮貌詢問盤查理由，如覺員警執行不當，可當場聲明異議，若警察仍繼續執行，乘客可依「警察職權行使法」第29、30條規定，要求警察開出異議書，供當事人日後提出訴願、行政訴訟或要求國賠的依據。
爭議盤查非頭一遭
攔檢爭議並非頭一遭，3年前，25歲黃姓女子偕友搭車外出吃消夜，經台北市新生北路、長春路口遇中山警分局警備隊攔查，黃女當時配合攔查且出示證件，警方仍找女警將她帶到附近超商廁所脫光衣物搜身，還叫她要跳兩下。
黃女氣得向媒體投訴，警方坦承逾越比例原則，將攔查的2警與趕來支援的女警各記小過1次。
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標題：查酒駕變查乘客 楊丞琳搭小黃被盤查
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