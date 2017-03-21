靠北挺警：攔到一個鄭捷就值了
2017-03-21
〔記者王冠仁、鄭景議、何世昌、曾韋禎、林良昇／台北報導〕行政院客家委員會主委李永得遇警盤查風波，經常為警界發聲的臉書粉絲團「靠北警察」小編，昨發文諷李永得不高興的原因不是因為警察盤查，而是警察「不認識你！」
但「靠北警察」也提醒警界要加強自身法律專業，「有本事拿人證件，就要有本事說服人家」、「記法條、告知權益很難嗎？」凸顯警界執法品質參差不齊、有待加強的缺漏。
網友吐槽：警察攔查過鄭捷嗎？
「靠北警察」隨文附上殺人魔鄭捷站在捷運車廂內的照片，文中指出，面對每個不同的路人，在警察盤查之前，怎麼知道是不是個長得道貌岸然，卻想在捷運上「做大事」的偏激宅？是鄭捷、李永得還是林英昌？（林英昌為台鐵爆炸案主嫌），還說︰「只要攔到一個，一個就值得了。」可是也有網友質疑，鄭捷犯案前，也不曾有警察盤查過他。
針對此風波，北市府發言人劉奕霆轉述台北市長柯文哲看法，指市長立場就是以市警局的說法為主，市警局的做法就是依法行政。據透露，柯文哲並不反對市警局的處理方式。台北市警保安大隊則表示，去年及今年在台北轉運站破獲高達三百五十件犯罪案件，「這裡真的是重點巡邏地帶」。
保安大隊大隊長姜祖培也表示，警方有合理懷疑就會攔查，合理懷疑標準牽涉到警察的專業素養及教育訓練，如果大眾認為還有精進空間，警方願意檢討改進。台北市警察局長邱豐光昨前往保大頒發加菜金一萬元，表達力挺基層警方之意。
國民黨昨對此表示，無條件支持警察正當執法，文傳會副主委唐德明強調，如果這是李永得說的警察國家，那民進黨在主導推動的「保防法」若通過，台灣豈不就變成極權國家了？另一名副主委胡文琦則說，「保防法、反滲透法、政治檔案法、促進轉型正義條例」等，比警察臨檢更恐怖。
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