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盤查合理懷疑 李永得：警方還在硬拗

2017-03-21

〔記者吳柏緯、曾韋禎、林良昇、王定傳／台北報導〕客委會主委李永得前天穿運動服、夾腳拖到台北轉運站購物，被多名制服員警盤查，他認為盤查於法無據，不願配合，警方回應是「合理懷疑」；李永得昨舉出大法官釋字第五三五號條文批評警方「硬拗」，並澄清他是以民眾立場跟警方理性論法。

李永得拒絕警方未說明理由的盤查，被一名路人解圍後脫身，消息傳出後，網路出現正反不同看法，有網友批評他「耍官威、刁難基層員警」，要求他道歉。

「以民眾立場 理性論法」

李永得昨強調，他只是以民眾的立場與警方理性論法，並沒有耍官威，而且相關資料都已公開，一切都能公評。他不是要刁難警察，而是希望警方執法時都能依法有據，否則他不會是最後一個遇到這種事情的人。

盼仗義執言路人聯繫 當面致謝

李永得說，和那位仗義執言的路人真的不認識，很感謝路人主持公道，也希望這名路人能主動與他聯繫，讓他當面表達感謝。

李永得的妻子、民進黨立委邱議瑩說，李永得預定在昨天體檢，前晚清腸，應是體力不支才下樓購買運動飲料欲補充電解質，衣著確實厚重了點，或許因此引發員警側目，但要是因為穿夾腳拖而被攔查，就太瞎了。

邱議瑩也戲稱，還好出現在丈夫身旁是仗義執言的大哥，「若是與女性友人在週日穿著夾腳拖去超商，（李）可能回家就小命不保了。」

內政部次長邱昌嶽則說，警察同仁執法須兼顧人身自由的保障，執法過程一定要合乎比例原則，台北市政府警察局督察單位已入案著手調查，後續該機關也會適時對外說明。

律師陳子偉認為，警方盤查標準的「合理懷疑」，向來都很抽象及主觀，依據警察職權行使法第二十九條，受檢人不服警方盤查，可當場異議。

律師：李當時正常 警作為違憲

律師陳振瑋整理出警方攔查時所用「合理懷疑」的狀況，例如某甲在路上看到警察時神色慌張、轉身就跑，或警方聞到其身上有Ｋ他命的味道；或某乙走在路上，明顯可見其手持刀械等危險物品，恐危害社會安全。

但某丙走在路上或只是單純騎車經過，從外觀根本無法判定他過去或現在是否違法，警方若強制攔人盤查，已違反大法官釋字第五三五號說明的合法臨檢界線，以李永得遭攔查案來看，警方應無權盤查。陳子偉也認為，警察若只是認為衣容不整就盤查民眾，這樣真的太主觀了！

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  • 李永得希望這位仗義執言、著條紋上衣的路人出面，讓他當面感謝。（記者鄭景議翻攝）

    李永得希望這位仗義執言、著條紋上衣的路人出面，讓他當面感謝。（記者鄭景議翻攝）

  • 李永得被攔查一事惹爭議，「靠北警察」發文聲援警察。（記者王冠仁翻攝）

    李永得被攔查一事惹爭議，「靠北警察」發文聲援警察。（記者王冠仁翻攝）

  • 客委會主委李永得。（資料照）

    客委會主委李永得。（資料照）

  • 李永得的妻子、民進黨立委邱議瑩對盤查一事表示「太瞎了」。（資料照）

    李永得的妻子、民進黨立委邱議瑩對盤查一事表示「太瞎了」。（資料照）

  • 李永得在臉書再砲轟。（取自臉書）

    李永得在臉書再砲轟。（取自臉書）

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