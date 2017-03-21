威力彩》頭獎連10摃

2017-03-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000023期威力彩，頭獎連10摃，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第106000067期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，獎落新北市三峽區大德路101號「雅慈興業社」，以及台中市爽文路432號「寶得商行」。