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再嗆美國學校 蔣友青緩起訴

2017-03-21

〔記者黃捷／台北報導〕蔣家第四代蔣友青不滿被退學，以臉書、電子郵件恐嚇台北美國學校被判刑6月定讞，未料蔣前年又至美國學校嗆警衛「我還會再回來」再度挨告，士林地檢署昨將該案緩起訴；媒體採訪時，士檢以「兼顧被告權益及隱私」不提供新聞資料，也不說明緩起訴理由，做法罕見。

檢以隱私為由拒給資料

檢方以往只有在面對家庭暴力、性侵害等類刑案，基於保護被害人才會拒絕透露案情，此次對蔣所涉妨害自由案採保密態度，十分罕見，致外界懷疑檢方是否因蔣的身分特殊才會如此。

2013年8月起，蔣友青屢次到台北美國學校門前咆哮、比中指，並在個人臉書上恐嚇學校「Slaughter everyone（屠殺所有人）」和「Wish all of u would die（但願你們全都死光光）」，甚至寫電郵羞辱副校長Shaun「u punk bitch hope u get fucked in prison（你這××，希望你在監獄被×）」。

網友諷社會地位差很大

蔣友青一審遭依恐嚇危安公眾罪判刑6月、易科罰金18萬元，他原本上訴高等法院，但在開庭日前撤回，全案隨即定讞。前年11月，蔣再度前往該校，站在人行道上喃喃自語，嗆警衛「我還會再回來」等，校方接獲警衛通報，指示加強校內巡邏及門禁管制，發信通知學生、家長提高警戒，同時向警方報案。

士檢主任檢察官吳昭瑩偵辦本案年餘，昨依妨害自由罪處分緩起訴，但未循慣例提供新聞資料，也不說明緩起訴理由。有網友對此說「累犯還可以緩起訴，士檢該講講原因」，還有網友諷「難怪有人想改姓蔣，社會地位差很大」。

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