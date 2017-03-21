工人遭1噸重大理石壓死

2017-03-21

〔記者徐聖倫／新北報導〕54歲李姓工人昨晚在新北市永和區保生路、仁愛路口大樓工地施工時，懸掛在吊臂上的外牆裝潢大理石塊突然滑落，重達1噸的石塊壓住李某頸部及胸部，將其頸部壓爛、頸椎斷裂，當場死亡。

據了解，李某在案發工地擔任雜工，當時他與同事做完清掃工作，準備到下一處清掃，同事們走在前面，發現李某未跟上，1名同事回頭找，走到外牆施工處，發現李某被壓在L型大理石塊下，嚇得尖叫。

暫難判斷機具故障或人為疏失

警消獲報趕抵，李某已明顯死亡，現場血跡斑斑。由於該處沒有監視器，且吊臂纜繩並未斷裂，大理石還掛在吊臂上，暫無法判斷是機具故障還是人為疏失。

李某女兒獲報到場，見狀放聲大哭，久久無法言語，但對父親身亡沒有意見。警方目前將本案轉往新北市政府勞工局勞檢處，將待勞檢處詳細調查案發原因後，再釐清該建設公司是否涉及業務過失致死。