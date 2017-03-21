失智老翁爬出窗戶 卡在13樓露台

2017-03-21

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區73歲蔡姓老翁罹患失智症，昨日上午打算出門散步，未料家人將大門反鎖，蔡翁無法出門，突發奇想，竟從13樓住家浴室窗戶攀出，結果在13樓露台進退兩難，所幸隔壁住戶發現趕緊報案，警消人員架梯將蔡翁拉回建築物內，結束一場高樓虛驚。

新北市消防局表示，昨日上午8時許接獲報案，指稱溪尾街一處大樓的13樓露台，有名男子站在牆縫間一動也不動，疑似想不開，警消不敢大意，立即派出大批人車前往救援。

警消人員進入大樓後接觸蔡翁，經詢問才知其罹患失智症，當時想出門散步卻遭家人反鎖，想爬窗出門，結果因懼高，雙腿發軟受困，隊員架梯後合力將他拉進屋內，化解一場危機，蔡翁也嚇得直冒冷汗，事後直呼：「下次不敢了！」