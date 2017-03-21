性侵犯去年出獄 破門硬上8旬嬤

2017-03-21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子王冠同曾因性侵案被判刑16年、去年才出獄，日前他酒後色慾高漲，竟跑到公共女廁破門，打算性侵8旬阿嬤，阿嬤女兒聞聲解救，王男嚇得連安全帽都沒戴就騎機車落跑，幾分鐘後被巡邏員警逮到他酒駕，進而查出他犯下惡行，檢警直呼真是天網恢恢。

嬤如廁遭強壓 女兒聞聲救

新竹檢警調查，王冠同因妨害性自主等案件判刑16年確定，去年5月底才執行完畢，竟不知悔改，今年2月3日下午3點多，酒後前往一處女廁，強行破壞門鎖、拉開廁所門觀看80歲的陳姓阿嬤如廁。

阿嬤渾然不知有色鬼正偷窺，解手後正要離去，卻遭王嫌強拉入廁所內，壓在牆壁、試圖褪去阿嬤褲子。阿嬤強力掙扎，仍被王嫌硬拉至廁所隔間並上鎖。

阿嬤持續反抗呼救，阿嬤女兒聽到有異聲入內查看，發現隔間母親呼救，立即拉扯門鎖、大喊將報警處理，喝令惡狼開門，王嫌這才罷手，打開女廁門並撂話：「妳就去報警，我沒有在怕的！」遭王嫌推至牆角的阿嬤乘隙跑出，並與女兒一同逃離現場，驗傷後發現頸部被抓傷、右手及左手挫傷、右膝擦傷等。

醉狼還嗆沒在怕 被起訴

王嫌性侵阿嬤獸行未遂，忿然騎著機車落跑，連安全帽都忘了戴，沒想到才騎幾分鐘，就被巡邏員警發現攔停，他酒氣沖天，呼氣酒測值高達每公升0.6毫克。另一處派出所根據先前他逃逸時的監視錄影，確認他就是性侵8旬嬤未遂的惡狼。檢方依強制性交未遂、公共危險罪嫌將他起訴。