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張女亮身分證 否認是扮裝的白凜

2017-03-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕「雪玥花登山隊」張姓女領隊攀登南三段，生火不慎燒毀帳篷，大雨淋濕失溫獲救，有人質疑她是綽號「白凜」、曾誘拐少女離家、喜歡男扮女裝的張姓少年，住台中市的張女昨天拿出身分證「自清」。

張女前天獲救後，許多山友質疑張女就是「白凜」，而且從男性變女性，指她是「變性人」；另有人說，「白凜」就是「月寧登山會」（已關閉）的前會長「陳雅婕」，也是張女。

張女昨天否認上述質疑。她說，將滿22歲的她，不是「白凜」、「張姓少年」，也不是「陳雅婕」，她認識陳女，2人以前還曾是「月寧登山會」的成員，不過陳女在2015年9月闖雪山西稜被抓後，「月寧登山會」就關閉了，之後，她與朋友另創「雪玥花登山隊」。

要質疑造假的人出面

張女強調，這些人用「變性」之說來合理化抹黑之詞，她都把身分證拿出來了，還是有人質疑造假，她希望這些亂講話的人能出面。

張女還說，她曾經參與2015年4月「白凜」（張姓少年）與孔姓少女的搜救任務，當時天候不好，「白凜」頗幸運沒有死亡；她見過「白凜」，但彼此不熟悉，不知為何被認成「白凜」。

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  • 張女亮出身分證。（記者張瑞楨翻攝）

    張女亮出身分證。（記者張瑞楨翻攝）

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