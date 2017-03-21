| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 社會

攀黑山女領隊 保七副大隊長︰她應是白凜

2017-03-21

當年查獲白凜爬黑山 2人酷似

〔記者彭健禮、劉濱銓、張協昇／綜合報導〕空中勤務總隊於19日救出獨登中央山脈南三段差點失溫的19歲張姓女領隊，她到底是不是張姓少年「白凜」？警政署保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲曾查獲17歲少年「白凜」帶山友爬黑山，他昨天認為，2人長相酷似、同名同姓，連出生年月日都相同，「應是同一人」。

警要查2人關係 爬黑山先送辦

據警方了解，女領隊與張姓少年性別不同，身分證字號也不一樣，究竟發生什麼事，仍待釐清；南投縣警局信義分局認為張女未申請入山，已違國安法，昨寄出約談通知書，要求張女到案說明，待完成筆錄，將依法函送。

綽號「白凜」的張姓少年，喜愛男扮女裝，曾兩度略誘少女離家，因法令規定未滿20歲不能擔任領隊，104年9月初，當年僅17歲的張姓少年冒充21歲女子「陳雅婕」申請入山，帶領9名山友攀登雪山，未依申請路線行進，被警政署保七總隊第五大隊查獲。由於少年留長髮、長相清秀，加上說話聲音嗲，跟隨他上山的2女7男，得知「女領隊」竟是男兒身，當場嚇一大跳。

「少年名字與張女一模一樣」

保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲，昨天見到張女的新聞照片，一眼就認出是當時查獲的張姓少年，並指「少年身分證名字與張女一模一樣！」

盧世哲回憶，少年被查獲時，雪霸國家公園管理處的長官對他表示：「登山不是壞事，等你成年就可以合法擔任領隊，帶團登山。」張姓少年涉嫌偽造文書部分，台中地院少年法庭已給予他自新機會，不付審理。

警方說，目前已就現有張女的資料寄出通知書，相關案情將待到案後進一步釐清，若張女涉嫌以假冒身分登載不實資料，屆時就會另以偽造文書罪嫌追究，倘若遲不到案，則會移請地檢署發拘票逮人。

廣告
  • （翻攝自雪玥花臉書）

    （翻攝自雪玥花臉書）

  • 張女宣稱已完成3輪百岳，目前正朝第4輪邁進。 （翻攝自雪玥花臉書）

    張女宣稱已完成3輪百岳，目前正朝第4輪邁進。 （翻攝自雪玥花臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保七總隊 張姓女領隊 白凜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：攀黑山女領隊 保七副大隊長︰她應是白凜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.