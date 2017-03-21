攀黑山女領隊 保七副大隊長︰她應是白凜

2017-03-21

當年查獲白凜爬黑山 2人酷似

〔記者彭健禮、劉濱銓、張協昇／綜合報導〕空中勤務總隊於19日救出獨登中央山脈南三段差點失溫的19歲張姓女領隊，她到底是不是張姓少年「白凜」？警政署保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲曾查獲17歲少年「白凜」帶山友爬黑山，他昨天認為，2人長相酷似、同名同姓，連出生年月日都相同，「應是同一人」。

警要查2人關係 爬黑山先送辦

據警方了解，女領隊與張姓少年性別不同，身分證字號也不一樣，究竟發生什麼事，仍待釐清；南投縣警局信義分局認為張女未申請入山，已違國安法，昨寄出約談通知書，要求張女到案說明，待完成筆錄，將依法函送。

綽號「白凜」的張姓少年，喜愛男扮女裝，曾兩度略誘少女離家，因法令規定未滿20歲不能擔任領隊，104年9月初，當年僅17歲的張姓少年冒充21歲女子「陳雅婕」申請入山，帶領9名山友攀登雪山，未依申請路線行進，被警政署保七總隊第五大隊查獲。由於少年留長髮、長相清秀，加上說話聲音嗲，跟隨他上山的2女7男，得知「女領隊」竟是男兒身，當場嚇一大跳。

「少年名字與張女一模一樣」

保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲，昨天見到張女的新聞照片，一眼就認出是當時查獲的張姓少年，並指「少年身分證名字與張女一模一樣！」

盧世哲回憶，少年被查獲時，雪霸國家公園管理處的長官對他表示：「登山不是壞事，等你成年就可以合法擔任領隊，帶團登山。」張姓少年涉嫌偽造文書部分，台中地院少年法庭已給予他自新機會，不付審理。

警方說，目前已就現有張女的資料寄出通知書，相關案情將待到案後進一步釐清，若張女涉嫌以假冒身分登載不實資料，屆時就會另以偽造文書罪嫌追究，倘若遲不到案，則會移請地檢署發拘票逮人。