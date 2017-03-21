攀黑山女領隊 保七副大隊長︰她應是白凜
2017-03-21
當年查獲白凜爬黑山 2人酷似
〔記者彭健禮、劉濱銓、張協昇／綜合報導〕空中勤務總隊於19日救出獨登中央山脈南三段差點失溫的19歲張姓女領隊，她到底是不是張姓少年「白凜」？警政署保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲曾查獲17歲少年「白凜」帶山友爬黑山，他昨天認為，2人長相酷似、同名同姓，連出生年月日都相同，「應是同一人」。
警要查2人關係 爬黑山先送辦
據警方了解，女領隊與張姓少年性別不同，身分證字號也不一樣，究竟發生什麼事，仍待釐清；南投縣警局信義分局認為張女未申請入山，已違國安法，昨寄出約談通知書，要求張女到案說明，待完成筆錄，將依法函送。
綽號「白凜」的張姓少年，喜愛男扮女裝，曾兩度略誘少女離家，因法令規定未滿20歲不能擔任領隊，104年9月初，當年僅17歲的張姓少年冒充21歲女子「陳雅婕」申請入山，帶領9名山友攀登雪山，未依申請路線行進，被警政署保七總隊第五大隊查獲。由於少年留長髮、長相清秀，加上說話聲音嗲，跟隨他上山的2女7男，得知「女領隊」竟是男兒身，當場嚇一大跳。
「少年名字與張女一模一樣」
保七總隊第五大隊副大隊長盧世哲，昨天見到張女的新聞照片，一眼就認出是當時查獲的張姓少年，並指「少年身分證名字與張女一模一樣！」
盧世哲回憶，少年被查獲時，雪霸國家公園管理處的長官對他表示：「登山不是壞事，等你成年就可以合法擔任領隊，帶團登山。」張姓少年涉嫌偽造文書部分，台中地院少年法庭已給予他自新機會，不付審理。
警方說，目前已就現有張女的資料寄出通知書，相關案情將待到案後進一步釐清，若張女涉嫌以假冒身分登載不實資料，屆時就會另以偽造文書罪嫌追究，倘若遲不到案，則會移請地檢署發拘票逮人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 抗川普 德日加速推歐日FTA
- 消基會抽查LED燈 4款有觸電風險
- 巨人全主場賽事 台灣直播
- 礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點
- FBI證實 調查川普團隊與俄關係
- 不滿中國禁韓令 南韓投訴ＷＴＯ
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 蘭展成果發表會 賴清德：目前無其他政治規劃
- 長安西路都更危屋 林洲民：盡快拆
- 牙醫親善愛心院所 4/8前特定族群免掛號費
- 變電所嫌惡設施 居民抗議不斷
- 錯過黃金期 小心近視變弱視
- 〈體檢家庭風險〉分析e-人格 自我保護
- 國際現場》Uber總裁辭職下台
- 不只形象大使 陳金鋒接悍將副領隊
- 竹市斥資1.35億 打造千坪動物之家
- 糯米糰隔空錄音 練團操球技
- 轉型綠能、智慧產業 勞動部為南部做了這件事...
- 吳慷仁餵食劉書宏 竟被預約男男吻
- 基隆東岸停車場 市長促6月試營運
- 儒鴻洪鎮海：提高自製率穩住毛利
- 台韓交易所擴大合作 Q3發布「台韓高股息指數」
- 《美女與野獸》首周破107億 《辦公室》北美狂殺出血路
- 五大行庫 釋出900職缺
- 高接梨套袋 二林一片黃海
- 金馬影后李麗華辭世 耆壽93歲
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
- 桃園市長學子種彩稻 預約農博美景
- 蔡︰推動原民傳統領域 一步步來
- 爆黑心肉醜聞 陸韓暫停進口巴西肉品
- 房屋免稅門檻 台東僅調高千元
- 位處海岸 竹南、後龍掩埋場依法應移
- 國民營養法草案預告 連鎖餐飲業須標熱量
- 傅崐萁是那招？2018參選區從雙北談到高雄
- 里拉德三月瘋 拓荒者搶晉級
- 小額交易 金管會仍研議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：攀黑山女領隊 保七副大隊長︰她應是白凜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分