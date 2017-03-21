愛不到俏女模 渣男闖屋刺殺

2017-03-21

〔記者項程鎮／台北報導〕26歲宜蘭男子賴冠衡，在網路遊戲認識蕭姓女模，見面後驚為天人，賴男追求被拒，竟潛入蕭女家，先掐昏蕭女，再持刀連刺頸部2刀後逃逸，蕭女送醫撿回一命，最高法院維持高等法院見解，昨依殺人未遂罪判賴男7年徒刑確定。

賴男被判7年徒刑確定

25歲蕭女家境富裕，她自食其力在服飾店打工還兼職模特兒，去年1月，賴男在網路認識她，賴男多次告白，都被蕭女以生活方式與價值觀不合拒絕，賴男死纏爛打，甚至揚言自殺，蕭女不堪其擾，封鎖賴男的LINE與手機門號。

去年4月16日，賴男從宜蘭租車開到台北找蕭女，到她家和上班處都沒找到人，折返蕭女住處附近時，車子撞到山壁，打電話給蕭女說發生車禍，希望能見她一面，蕭女回說只會幫忙報警，她不會去現場。

賴男氣得翻牆進入蕭女家，聽到蕭女打電話給黃姓閨密說：「他又來騷擾我，好可怕。」賴男突然現身在蕭女面前，蕭女嚇得驚聲尖叫，賴男搶走她的手機折斷，並將電腦的通話麥克風折斷摔壞，斷絕對外聯繫，質問她為何不下山救他，要帶她出去，蕭女不肯。

妹妹從鬼門關救回蕭女一命

賴男掐住蕭女的脖子直到昏迷，再拿預藏的汽車包膜刀，朝蕭女頸部連刺2刀，以為蕭女已死亡，用棉被和枕頭蓋住蕭女，從容離開下山，沿途丟棄凶刀，搭計程車返回宜蘭，洗完澡才告訴家人殺了人，由家人陪同到警局投案。

還好蕭女電話斷訊前的尖叫聲被黃姓閨密聽到，黃女打給蕭女的妹妹，蕭妹報警後再趕到現場，發現姊姊倒臥血泊奄奄一息，連忙送醫急救，從鬼門關前搶回一命。

一、二審皆認定賴男持刀進入蕭女房間，並刺人脖頸要害，有殺人犯意，犯後狡辯卸責，毫無悔意，但考量他年紀還輕，思慮不周，一時衝動才犯案，判7年徒刑，上訴後被最高法院駁回。