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「抓猴」硬忍 就怕被咬非法侵入

2017-03-21

〔記者黃建華／高雄報導〕俗話說「捉姦要在床」，高雄1名男子跑到汽車旅館，明明聽到老婆和情夫做愛叫床聲，卻仍忍了一夜，一直等到2人外出用完早餐，回來房門才採取行動。法界人士說，應該是怕捉姦不成，還挨告被反咬「非法侵入住居」。

法界人士指出，發生在夫妻間的「破門捉姦（台語稱「抓猴」）」戲碼，若未經屋主同意，帶著徵信社人員強行入屋拍照、搜查偷情事證，一旦屋主或當事人提告，也會構成「侵入住宅罪」。到汽車旅館開房間休息，也視同私人住居場所，連警方都不能任意臨檢。

依刑法第306條第1項，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。過去有不少捉姦破門而入案例，時機拿捏不當，反而會挨告被判刑。

此外，過去也有警方配合報案人捉姦破門而入，連警方都挨告涉嫌毀損並被求償，事後跟著跑法院。因此，警方近年來受理捉姦的報案，在處理上都很審慎。

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