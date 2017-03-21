史上最痛苦捉姦 夫隔牆聽叫床忍一夜

2017-03-21

〔記者黃建華／高雄報導〕邱姓女子與呂姓男同事到旅館開房間，邱女的老公為蒐證老婆婚外情，與徵信社人員也跑去開房間，就住在老婆的隔壁房，老公隔牆聽了一夜叫床聲，卻仍沉住氣，等到天亮老婆和情夫用完早餐回房，才進去拿走床單等物，交給警察提告通姦；有司法人員私下說，為了蒐證必須聽自己老婆和小王的激情嘿咻聲，真的可稱得上是「史上最痛苦的捉姦！」

等隔天才進去蒐證

邱女辯稱：「錢帶不夠，才和呂男只開一間房。」得知老公聽到叫床聲，改稱：「只幫呂姓男子打手槍，我配合模仿Ａ片叫而已。」高雄地院法官不採信，昨依通姦罪判邱女4個月、呂男3個月徒刑。

判決書指出，邱女與同樣有家室的呂姓男同事婚外情，104年間2人多次相偕出遊，邱女的老公從臉書發現2人曖昧關係，暗中僱請徵信社人員蒐證，期間發現，只要邱女與老公發生爭執，就離家去找呂男，徵信社還拍到2人在夜市十指緊扣。

同年10月1日，邱女的老公從徵信社人員得知，邱女與呂姓男同事一起到小港區某汽車旅館開房間，邱夫暗中和徵信社人員在老婆和情夫下榻的房間兩邊，各開一間房蒐證。

結果，邱女與呂男做愛的叫床聲，都被老公聽在耳裡，但他並未衝動破門捉姦，一直隱忍到天亮，耐心等候老婆和情夫外出吃完早餐回來開房門，才會同徵信社人員進房拍照，並取走2人同床共枕的床單、用過的衛生紙，報警交給警方，控告2人通姦。

高雄地院審理時，呂男否認與邱女通姦，並反指邱夫與徵信社人員衝入其房間時，有人要求100萬元，他嚇得不知如何應對。不過，法官發現，呂男在警局第1次應訊時，坦承與邱女在一起約半年，有發生性行為，後來又要求重作筆錄否認。

妻辯幫忙「打手槍」

邱女原矢口否認出軌，後又改稱與呂男同宿於汽車旅館202號房時，因開啟電視成人頻道，呂男有生理需求，她幫忙他「打手槍」，並配合發出性交行為之呻吟聲，以助呂男完事，但不為法官採信。

法官不信 判通姦

而邱女這項答辯更讓法官佐證，邱女的老公所述，當時在鄰房聽到2人從事性交行為所發出的叫床聲，並非虛構，且床單經送驗有2人的DNA反應，法官認定2人確有通姦犯行。