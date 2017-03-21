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謝麗金酒吧竊賊 剛獲釋又犯案

2017-03-21

〔記者王冠仁／台北報導〕慣竊施水金犯下包括藝人謝麗金酒吧等多起竊案，日前被逮，向檢察官哭窮獲無保請回，未料重獲自由後，故技重施潛入西門町某燒肉店行竊4萬多元，被逮送辦，檢方改為限制住居後請回。

屢次行竊 躲不過監視器

警方調查，慣竊施水金（50歲）早年在台中混跡，有許多竊盜前科多次進出監獄，多年前犯案坐牢4年多，本月初假釋出獄北上台北，日前侵入謝麗金開設的酒吧行竊，又到西門町一間髮廊與唱片行犯案，警方調閱監視器逮人。

施嫌無保請回後，前天凌晨3點多，再次潛入西門町一家燒肉店，偷走店內現金4萬多元，施嫌犯案時刻意不開燈、撥開監視器鏡頭，還拿贓款跑到店內後方廚房數錢，未料廚房燈光明亮也設有監視器，樣貌被拍得一清二楚。

警方昨凌晨1點多，在西門町附近巷弄內逮獲施嫌，查扣贓款4萬多元、螺絲起子、手電筒等犯罪工具，依竊盜罪嫌送辦。警方說，施嫌多是趁深夜無人時刻，拿著手電筒、螺絲起子等工具，破壞商家大門潛入洗劫現金，得手後去平價旅館落腳休息，再尋找下個做案目標。

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  • 慣竊施嫌剛獲釋又犯案，圖為他在行竊的燒肉店廚房數錢。（記者王冠仁翻攝）

    慣竊施嫌剛獲釋又犯案，圖為他在行竊的燒肉店廚房數錢。（記者王冠仁翻攝）

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