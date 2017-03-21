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送自己生日禮 偷兩件近4萬元潮服

2017-03-21

〔記者邱俊福／台北報導〕吳姓男子沒錢又喜歡「COMME des GARCONS」品牌潮服，竟於生日當天，赴台北市「團團」TuanTuan服飾店佯裝試衣，卻將黑色外套、毛衣等2件總價3萬7500元的潮服，塞藏到包包，店員發現報警逮人，他懊悔告訴警方：「我只想送給自己生日禮物」。

警方調查，34歲吳男沒有工作，平時缺錢花用，但對「COMME des GARCONS」的潮服情有所鍾，本月16日是吳男生日，他無力購買，遂計畫當天盜取服飾為自己慶生。

當天下午，吳男前往北市敦化南路複合式精品店「團團」TuanTuan服飾店，挑選4件「COMME des GARCONS」潮服進入試衣間試穿，不久便快步離開。

店員感覺有異，進入試衣間查看，發現吳男拿了4件衣服試穿，現場僅剩2件，店員馬上追出呼叫「小偷」，路過民眾聞訊，合力將他壓制，交給獲報趕抵的北市警大安分局安和路派出所警員。警方在吳男包包內起獲失竊的黑色外套、毛衣等2件服飾，人贓俱獲。

據悉，COMME des GARCONS服飾的設計師川久保玲，每季總能在服裝上將實驗創意和高級時尚，做出最好的詮釋，被服裝界譽為「前衛時尚指摽及流行時尚先鋒」。

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  • 男子在北市敦化南路「團團」TuanTuan服飾店偷衣服，表示為了送自己生日禮物。（記者邱俊福攝）

    男子在北市敦化南路「團團」TuanTuan服飾店偷衣服，表示為了送自己生日禮物。（記者邱俊福攝）

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