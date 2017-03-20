警突按喇叭 嚇聊天路人
2017-03-20
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄鹽埕警分局建國四路派出所林姓警員，昨晨駕警車載董姓輔警巡邏，發現不詳身分男子和人在斑馬線旁聊天，好意按喇叭提醒注意來往車輛，詎料喇叭聲嚇到對方，男子反嗆林員，並發現林員未繫安全帶，過程全遭該市民錄下po到臉書「爆料公社」，引發網友議論。
自己沒繫安全帶 還玩手機
鹽埕警分局建國四路派出所表示，同仁執勤若有違反道安條例相關規定，該開罰單、懲處絕不護短，督察組看過影像後已對林員開出罰單。至於該男在與警方理論過程口出「你娘咧、林北（台語你爸之意）是犯了你什麼」等語，是否涉嫌公然侮辱，警方表示，積極事證不完備，尚待了解。
據「爆料公社」的匿名影片顯示，男子遭警車「叭」了一聲後，認為自己在路邊聊天並未違法，認為警車開到慢車道對他按一聲喇叭，害他飽受驚嚇，怒斥警方幹什麼？卻發現警車車窗降下後，開車的林姓警員沒繫安全帶，一旁的手機又顯示疑為遊戲畫面，質疑警方違法未繫安全帶，且為何手機是遊戲畫面？
林員急忙繫上安全帶，並稱自己沒玩手機，男子則喃喃自語：「你娘咧！林北今天是犯了你甚麼，林北是在斑馬線跳舞嗎？你下來下來…」林員隨後下車解釋，按喇叭是提醒他注意安全，沒有惡意，但男子覺得他在路邊有什麼大不了，林員按喇叭「實在很無聊」。
林員後來不理會，欲駕車離去，但男子要他「慢點走，再講一下」，林員則逕行駕警車離去。影片全長2分多鐘。
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