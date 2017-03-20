酒駕撞路樹 車斷兩截2人慘死
2017-03-20
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉台14線中潭公路柑林村路段，昨午發生酒後駕車過彎失控衝撞路樹的嚴重車禍，因撞擊力道強大，路樹彷彿化成利刃，將車身切成兩半，現場怵目驚心，34歲陳姓駕駛與44歲陳姓乘客當場無生命跡象，送醫急救仍告不治，肇事原因由警方釐清中。
警方調查，開車的陳姓男子和搭車的陳姓男子都是國姓鄉人，昨午12時20分，陳男駕駛黑色馬自達轎車，行經國姓鄉柑林村台14線中潭公路41.3公里埔里往國姓方向，擦撞排水溝邊路樹，樹身形同環剝樹皮全無，強大撞擊力道更讓車身斷成2截，車頭180度倒轉停在外側車道，車尾則掉進路邊草叢，變成一堆廢鐵，駕駛座安全氣囊爆開，擋風玻璃全碎，零件四散，車內血跡斑斑，怵目驚心。
國姓消防分隊獲報趕到，發現駕駛頭破血流卡在車內，乘客則被拋至車外，掉進路旁水溝，2人均無生命跡象，送醫搶救後仍告不治。
警方勘驗現場，事故路段為右彎道，轎車於內側車道過彎後失控偏至外車道，再擦撞路樹，路面留下長長刮痕，撞擊力道強大，路樹彷彿化成利刃，將車身切成兩半。
開車的陳男經醫院抽血檢測換算呼氣酒測值高達1.827毫克，大幅超標，家屬接獲警方通知才知出事，表示2人昨天上午即相約出門，未交代要去哪裡，警方進一步了解2人中午與鄉內的鐵工廠業者餐敘，有喝酒，應又是酒駕釀禍，事故發生後警方立即設置爆閃燈及人形立牌，並加強超速及酒駕執法強度，盼亡羊補牢。
附近居民表示，事故路段為彎道，常有駕駛沒注意而未減速，過彎時車輛容易失控，先前已發生多起事故，為了安全減速為上。
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