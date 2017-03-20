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屏東槍擊案 掃射者是陸戰隊中士

2017-03-20

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市18歲林姓青年遭槍擊命案，警方昨逮捕8名涉案嫌犯，起出3把改造手槍及1把空氣槍，警方發現，死者和開槍殺人的幫眾都是徐男找來助陣，要對付仇家的同路人，卻因成員間彼此不認識，誤將死者搭乘的汽車當成仇家車輛，引爆衝突枉送性命，警方正追緝始作俑者的徐男。

警方還發現，駕駛黑色轎車衝撞死者座車的劉男，是現役海軍陸戰隊中士副班長，他還持空氣槍朝被害人座車射擊，劉男到案後，警方已通知其所屬部隊協助處理。

警方調查，徐男因故與人結怨，17日深夜，找來屏東市與九如地區2批幫眾近20人助陣尋仇，徐男仇家所搭乘白色轎車在河濱公園附近被堵上，仇家見徐男陣營車多勢眾，加速逃逸，徐男幫眾四處搜尋，擔心仇家找幫手反擊，徐男從屏東市找來幫眾，臨時通知林男等人分乘2輛車到河濱公園支援，同陣營的九如幫眾並不知有「援軍」加入。

18日凌晨，林男等人趕到河濱公園籃球場助陣，因林男搭乘的白色轎車很像先前落跑仇家的車輛，被九如幫眾誤認是仇家人馬，天色昏暗，彼此又不認識，加上都是20歲出頭年輕人，一言不合引爆衝突，九如幫人馬開車衝撞白色轎車，邱男等人並朝車內開槍，一槍打死林男。

警方表示，徐男自知闖下大禍，避不出面，昨先將涉案的8名幫眾依槍砲及殺人等罪送辦，並追緝徐男及另名涉案的楊姓男子。

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  • 警方逮捕8名涉案嫌犯。（記者李立法翻攝）

    警方逮捕8名涉案嫌犯。（記者李立法翻攝）

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