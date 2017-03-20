流鶯殺手出獄打老翁 檢不輕饒

2017-03-20

依殺人未遂起訴

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因流鶯交不出保護費，就持棍痛毆後腦杓，差點打死對方的「流鶯殺手」陳善約，被高院依殺人未遂罪判刑10年，他出獄不到4個月，又因細故持活動扳手與榔頭，猛力重擊與他無冤無仇的李男頭部，事後聲稱沒殺人犯意，然新竹檢方認為，他的前科就足以戳破謊言，再度依殺人未遂罪起訴他。

檢警調查，在押的陳善約（53歲）曾因殺人未遂案，97年被高等法院判刑10年確定，去年8月30日執行完畢出獄，卻不知悔改，去年12月18日晚間7點多，在新竹市勝利路因細故與72歲的李男起爭執。

陳善約持預藏的活動扳手與榔頭，猛力重擊李男頭部，致李男頭部受創，當場倒臥在地，經人報警，警方將李男送醫，撿回一命。

陳善約坦承行凶，但否認有殺人犯意，辯稱只是想教訓李男而已，被逮進派出所還狂妄高喊：「沒在怕坐牢的啦！」

檢方調查他的前科，發現他是10多年前讓流鶯聞之色變的「流鶯殺手」，曾因流鶯未按時繳交保護費，95年7月巧遇在麵攤吃麵的被害人，順手拿起路旁拾獲的四方棍毆打小腿，流鶯不支倒地後，一時氣憤情緒高漲，持棍接續猛力狠擊後腦杓，高呼：「給妳死！給妳死！」

流鶯腦膜下腔出血及腦挫傷，傷重昏迷不支倒地，送醫急救，昏迷達1星期始脫險。

檢方認為，當年陳善約曾因持四方棍重擊流鶯後腦杓，被依殺人未遂罪判刑，足認他已明知以硬物重擊他人頭部，將可能發生死亡結果，竟仍持活動扳手與榔頭重擊李男頭部，其主觀上有不確定的殺人故意，依殺人未遂罪嫌提起公訴。

新竹市鬧區「建國公園」多年前曾是流鶯聚集處，被警方提報為迅雷對象的情侶檔陳善約、游鳳嬌，以「地下主管」自居，專門向阻街流鶯收取保護費，如果不從則以暴力相向，新竹地院審理時，多名被害人出庭時出現極度不安和惶恐的神態，法官認為2人以暴力欺壓弱勢人士的犯行，甚為明確。